Întoarcerea miliardului rămâne pe „spatele” cetățenilor? Inițiativa lui Dodon, avizată negativ de Guvern

Ministerul Finanțelor urmează să prezinte membrilor cabinetului de miniștri avizul asupra proiectului de lege, inițiat de președintele Igor Dodon, prin care cere ca „miliardul furat” să nu devină datorie publică. Potrivit documentului, avizul este unul negativ, din motiv că anularea unei legi, nu anulează și efectele juridice ale acesteia, iar obligațiunile de stat emise de Ministerul Finanțelor, au fost transmise către Banca Națională a Moldovei.

Guvernul precizează că, în condițiile în care nu a fost posibilă redresarea situației financiare la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, BNM a retras licențele și a inițiat procesul de lichidare a acestora. Prin urmare, Ministerul Finanțelor a emis și trasmis BNM obligațiuni de stat în sumă de 13 miliarde 341 milioane de lei, ceea ce reprezintă suma creditelor neachitate la cele trei bănci.

Ministerul Finanțelor amintește că neîndeplinirea obligațiilor respective, oricare ar fi fost motivele, ar fi însemnat default tehnic al statului și asumarea unui șir de consecințe grave, precum și suspendarea finanțării externe din partea partenerilor de dezvoltare, donatorilor și instituțiilor financiare internaționale, decapitalizarea BNM etc.

Totodată, Ministerul Finanțelor face referire la unele chestiuni de ordin juridic, de care autorul inițiativei de abrogare n-a ținut cont.

„De menționat că, la înaintarea propunerii legislative respective nu s-a ținut cont de faptul că abrogarea unui act normativ are un caracter definit. Or, abrogarea unei legi nu înlătură efectele juridice produse deja sub imperiul legii abrogate. În acest context, obligațiunile de stat au fost deja emise și transmise BNM de către Ministerul Finanțelor”, se menționează în aviz.

De asemenea, Ministerul mai amintește că emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat a fost una dintre acțiunile prealabile în cadrul programului cu Fondul Monetar Internațional, așa cum se menționează și în scrisoarea de intenții semnată de autorități și în memorandumul cu privire la politicile economice și financiare.

Reieșind din toate acestea, se propune ca proiectul președintelui să nu fie susținut.

UNIMEDIA amintește că, la data de 28 decembrie, președintele Igor Dodon a anunțat că a semnat o inițiativă legislativă cu privire la anularea Legii ce presupune trecerea pe umerii cetățenilor a rambursării miliardelor furate din sistemul financiar-bancar.