Interviu cu liderul PAS, Maia Sandu: Despre anul 2017, alegeri și cum își petrece timpul liber

R. Bună ziua doamnă Sandu și vă mulțumesc că ați acceptat să răspundeți la un set de întrebări pentru UNIMEDIA.

Aș vrea să încep cu o întrebare generală. Anul 2017 a fost un greu pentru toate formațiunile politice. Cum a fost anul acesta pentru Partidul Acțiune și Solidaritate?

Pub

M.S. A fost un an ca alții. A fost un an în care încercăm să construim un partid politic în Republica Moldova. A fost un an în care nu am avut campanii electorale și am avut timp să ne concentrăm pe construcția de partid. Asta înseamnă extinderea structurilor de partid la nivel teritorial. Dar construcția unor noi structuri, cum ar fi organizația de femei, organizația de tineri. Ne-am instruit, ne-am învățat ce înseamnă să faci politică, deci a fost un an destul de bun pentru pregătirea pentru alegerile parlamentare din anii viitori.

R. La moment, PAS câți membri are?

M.S. Are peste 7000 de membri. Se mai schimbă puțin cifrele, sunt și oameni care pleacă din țară, asta nu înseamnă neapărat că pleacă și din partid. Dar evident că nu poți să fii activiști așa cum au fost și aici, dar sunt și oameni care se alătură partidului politic. În situația în care autoritățile nu respectă drepturile democratice și hărțuiesc opozanții politici, sunt mai puțini oameni care doresc să vină și să facă muncă de partid, intrând în PAS. Dar sunt mulți care simpatizează și își pun umărul, fără să fie membru de partid, pentru că își pun la bătaie locul de muncă sau businessul sau alte lucruri importante pentru ei.

R. Pentru 2018, cu ce plan de acțiuni vine formațiunea? Pe ce se va axa?

M.S. Pentru 2018, evident este preluarea puterii la alegerile parlamentare și pe acest obiectiv sunt axate toate acțiunile noastre.

R. Vreau acum să ne referim la unele declarații pe care le-a făcut domnul Candu. Acesta spunea că dumneavoastră veniți din cel mai corupt partid și din cea mai coruptă guvernare – Filat, că precum domnul Filat a participat la furtul miliardului. Cum credeți, aceste declarații nefondate, pentru că sunt multe argumente ce contrazic ceea ce a spus domnul Candu, ele au fost făcute cu bună știință pentru a manipula publicul sau dumnealui cunoaște ceva ce nu știm noi?

M.S. Domnul Candu, am spus și cu alte ocazii, se ocupă de trolling, la asta se reduce rolul lui de președinte al Parlamentului. Pas este cel mai curat partid politic și putem să demonstră asta în fiecare zi, inclusiv după modul cum se finanțează acest partid, dar și calitatea membrilor, dar și calitatea oamenilor care nu au fost implicați în acte de corupție. Dimpotrivă, Partidul Democrat este considerat pe bună dreptate cel mai corupt partid, implicat în scheme de corupție răsunătoare de care știe întreaga lume. Și aici vorbim în special de conducerea partidului, unde fiecare membru al conducerii PD este suspectat și este și dovezi de comiterea actelor de corupție. În situația în care domnul Candu nu are alte lucruri să ne insinueze, încearcă să manipuleze opinia publică, făcând referință la partenerii lor din Guvernul precedent, Guvern în care domnul Candu a jucat un rol important. Și nu doar guvern, dar și el și partenerii lui au jucat un rol foarte important. E ridicol să dai vina acum pe alții și să pretinzi că în perioada 2009-2015, Partidul Democrat nu a existat în această țară și nu a avut un cuvânt de spus la guvernare.

R. În toamna anului viitor sunt alegeri parlamentare. După cum știm, alegerile vor fi sub sistemul de vot mixt. PAS și PPDA anunțat că vor face un bloc. Cum rămâne cu PLDM-ul?

M.S. Noi am anunțat că facem un bloc în care se pot regăsi oameni din diferite partide politice pro europene, anti-oligarhice și din societatea civilă. Deci toți cei care au persoane foarte bune, care nu au probleme de integritate și care pot aduce valoare adăugată listei. Aceștia pot să încerce să concureze pentru o poziție în lista acestui bloc. Și pentru ca să ne asigurăm că lucrurile vor fi exact așa, acum discutăm asupra unor mecanisme foarte serioase a integrității a potențialilor candidați. Noi ne propunem ca la următoarele alegeri parlamentare să venim cu lista cea mai bună dintre toate pe care le-a văzut alegătorul în acești 26 de ani.

R. Se presupune că domnul Plahotniuc vrea să vină la putere, să devină prim-ministru. Cum credeți este posibil un astfel de scenariu?

M.S. Știm că domnul Plahotniuc este obsedat să vină într-o funcție publică, să fie iubit de popor, doar că lucrurile pe care le face el vin în contradicție cu acest obiectiv. Toate lucrurile pe care le face sunt împotriva cetățenilor Republicii Moldova și de aceea el nu are de ce să aștepte vreo schimbare în atitudinea oamenilor față de el. Putem să ne așteptăm la orice, știm că nu e la prima încercare. Dar eu cred că cetățenii RM înțeleg cât de periculos este acest om și, așa cum au făcut de fiecare dată, se vor opune acestor tentative. Se vor opune inclusiv prin proteste în stradă.

R. Domnul Candu, în mai multe emisiuni a declarat că blocul PPDA-PAS, oricum, până la urmă va face o alianță cu PD-ul. Dumneavoastră ce spuneți?

M.S. Noi am spus categoric și nu regret acest lucru. Noi vom face alianță nici până la alegeri, nici după alegeri cu un partid care este antidemocratic și care corupt. Care prin acțiunile sale determină cetățenii RM să plece din această țară. Noi o facem coaliție doar cu oameni cinstiți, cu oameni care vor să lucreze în interesul cetățeanului și în continuare, și pentru acești oameni facem apel că să în această campanie electorală din 2018 să ne unificăm și să dăm lovitura fatală binomului Plahotniuc-Dodon.

R. Dar nu credeți că această idee, de a nu face alianță cu PD-ul va duce la alegeri anticipate?

M.S. Noi vom face tot posibilul ca să nu ajungem în situația ca să facem alianță cu cineva. Noi credem cu tărie că putem să obținem un scor foarte mare, unindu-ne cu toții cei care înțeleg care cât de dramatică este situația. Venind cu o echipă de oameni, foarte și foarte buni în jurul cărora să vrea să se mobilizeze toată societatea, așa cum s-a întâmplat în alegerile prezidențiale și să se mobilizeze masiv la vot.

R. Știu că e prea devreme să facem un pronostic, cum credeți, ce partide ar accede în Parlament?

M.S. Păi dacă să ne orientăm după sondaje, e clar că intră socialiștii, din păcate și sper ca tot mai mulți oameni să înțeleagă care este jocul dintre Dodon și Plahotniuc și că Dodon i-a deschis lui Plahotniuc ușa în următorul Parlament votând sistemul electoral mixt. Și doi, este blocul nostru comun al forțelor sănătoase. Asta arată sondajele și noi ne propunem să creștem semnificativ sprijinul oamenilor, în special să ajungem la cei care nu au o opinie acum, care nu au luat o decizie și să demonstrăm că merităm încrederea lor.

R. Doamnă Sandu, vreau să trecem acum la un alt subiect. Suntem în perioada sărbătorilor de iarnă, unde plecați în vacanță.

M.S. O să rămân aici și o să îmi petrec sărbătorile cu prietenii și familie.

R. Și totuși, ce vă așteptați de la Moș Crăciun? Ce cadou?

M.S. Mi-aș dori un pic de zăpadă pentru Crăciun și pentru Anul Nou, cred c ar fi frumos.

R. Dar pe domeniul politic, un cadou?

M.S. Pe domeniul politic, singurul lucru pe care ni-l dorim și, pe care cred că o să îl obținem. Este schimbarea acestei guvernări și de acolo să construim o țară în care cu toții să vrem să rămânem.

R. În majoritatea interviurilor pe care le-ați oferit nu ați vorbit despre hobbyurile pe care le aveți. Ce faceți în timpul liber?

M.S. Nu prea am mult timp liber. Îmi place să călătoresc. E prea complicat acum că trebuie să ai un pic de bani ca să călătorești, dar o să călătoresc și prin apropiere. Mie îmi place foarte mult să merg la munte în România. Evident că o fac vara, pentru că nu știu să schiez. Merg vara ca să urc muntele. Îmi place să citesc și, când pot, îmi place să petrec timpul cu prietenii.

R. Dacă vorbim de culinarei, vă place să gătiți?

M.S. Gătesc mai puțin. Deci, nu sunt un mare culinar, știu să îmi port de grijă. Eu stau cu sora mea și ea e mult mai bună la gătit și eu profit de această situație și nu prea gătesc.

R. Dar ce vă place să gătiți?

M.S. Mie îmi place să gătesc mâncarea simplă, mie îmi place mâncarea sănătoasă. Mie îmi plac fructele și legumele, îmi plac salatele. Mai puțin sunt amatoare de cărnuri și de mâncăruri complicate care sunt greu de digerat.

R. Și acum pe final. Cum vedeți Republica Moldova peste 10 ani?

M.S. Eu cred că RM poate arăta mult mai bine și pentru asta ar trebui să facem tot posibilul acum. Într-un an să schimbăm puterea și să demonstrăm că în Republica Moldova putem avea guvernări responsabile în care oamenii să aibă încredere și să nu le-au votat.

R. Doamnă Sandu vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru că ați răspuns la întrebările noastre și ne vedem la un nou interviu pe viitor.

M.S. La mulți ani și succes în continuare.

R. Sărbători fericite.

Interviul a fost realizat pe data de 18 decembrie.