Interviu cu directorul general al companiei «Moldova-Zahăr», Wojciech Kolignan

1. D-le Wojciech, compania D-voastră a fost premiată în cadrul concursului Marca Comercială 2016, unde a câștigat premiul în categoria “Reputație și încredere” si „Aprecierea consumatorului”. Acest lucru vorbește despre faptul că marca comercială „Moș Zaharia” este una dintre cele mai cunoscute în Republica Moldova. Cum apreciați această realizare?

Marca comercială ”Moș Zaharia” într-adevăr a fost declarată drept una dintre cele mai populare în Moldova și noi apreciem acest lucru și ne bucurăm că și-a găsit loc în inimile consumatorilor moldoveni. Întregul colectiv «Moldova Zahăr»apreciază mult această realizare și este conștient, că premiul include în sine și meritul consumatorilor noștri. Iar asta ne vorbește despre faptul, că munca depusă de noi a fost apreciată la justa valoare, iar rezultatele ne motivează spre noi realizări și succese și ne arată că drumul ales este unul corect și aproape de ceea, ce își doresc consumatorii moldoveni.

2. Compania Moldova-Zahăr a participat pentru prima dată la acest concurs și a câștigat chiar din prima, cum s-ar spune… De obicei, nu toți participanții reușesc o asemenea performanță și se întâmplă să participe ani la rând la concurs, ca să obțină un premiu.

Într-o oarecare măsură, această realizare a fost și pentru noi o surpriză foarte plăcută, chiar dacă produsul pe care îl oferim pe piață este unul de cea mai mare calitate și la un preț competitiv. Nu ne-am așteptat la o asemenea apreciere înaltă, deoarece alte companii activează zeci de ani pentru a obține o asemenea realizare și apreciere din partea consumatorilor. Iar marca ”Moș Zaharia” este relativ tânără, pentru că «s-a născut» abia în anul 2015, sub o stea norocoasă, cum s-a adeverit.

3. Ce înseamnă pentru «Moldova-Zahăr» această apreciere anume în categoriile “Reputație și încredere” si „Aprecierea consumatorului”?

Denumirea acestor categorii vorbesc de la sine. Pentru noi acest succes chiar la început de cale este un semnal, că suntem pe calea cea dreaptă și trebuie să mergem înainte, cu aceleași ambiții pentru a continua evoluția companiei și a obține în continuare noi succese și noi aprecieri din partea consumatorilor noștri. Sperăm ca în viitor să obținem premii și în alte categorii ale concursului.

4. Înseamnă acest lucru, că zahărul «Moș Zaharia» se deosebește de zahărul altor producători moldoveni? Cu ce a meritat această încredere din partea consumatorilor? Este vorba de calitate, preț, sau toate împreună?

Fiecare produs este unic în felul său. Noi considerăm, că încrederea consumatorilor este binemritată, în mare parte datorită faptului, că zahărul ”Moș Zaharia” este unul moldovenesc, produs exclusiv în Republica Moldova.

5. Ce stă în spatele acestor premii și recunoașteri și la ce obligă acestea?

Este mai degrabă o întrebare retorică, pentru că în spatele oricăror premii și succese se află munca întregii echipe, care a reușit să se mobilizeze și să-și unească eforturile într-un timp relativ scurt și de comun acord să obțină rezultate semnificative. La fel este și meritul unor firme din Moldova, care colaborează cu «Moldova-Zahăr» și a celor care se ocupă cu distribuția producției noastre. Este și meritul angajaților magazinelor, în care se vinde zahărul ”Moș Zaharia”.

6. Capitalul polonez a jucat un rol important în dezvoltarea întreprinderii, dar, pe lângă acest lucru, experiența Poloniei este la fel de substanțială în acest sens, deoarece compania „Krajowa Spolka Cukrowa”, care a investit în fabrica de zahăr de la Cupcini, falimentată la un moment dat, este cel mai mare producător de zahăr din Polonia …

Achiziționarea fabricii de zahăr de la Cupcini, care stagna de trei ani de zile, nu înseamna, însă, și crearea unui produs demn de atenția pieții, iar aici experiența investitorului nostru KrajowaSpółkaCukrowaS.A. a fost de un real folos și este greu de subestimat. Trebuie să menționez și faptul, că Polonia, ca și Republica Modova, este o țarăa fostului lagăr socialist, iar industria poloneză producătoare de zahăr deja suportase acele procese transformaționale, care încă mai durează în Moldova.

7. Polonia oferă un suport substanțial Moldovei în procesul său de integrare în Uniunea Europeană. Putem vorbi despre un rol aparte pe care îl are Polonia în economia moldovenească?

Rolul Poloniei în economia și cultura Moldovei este unul aparte și poate fi urmărit chiar de la crearea Moldovei ca stat, iar relațiile bilaterale au durat pe parcursul a secole întregi. Spre exemplu, un lucru mai puțin cunoscut este faptul, că majoritatea fabricilor de zahăr din Moldova, construite încă în perioada URSS, inclusiv fabrica de la Cupcini, au primit în dar echipament polonez. În prezent, Polonia este unul dintre cei mai mari susținători europeni ai Parteneriatului Estic și, desigur, susține Moldova ca pe un partener de succes în Europa de Est.

8. Cum se reflectă investițiile poloneze în dezvoltarea regiunii și soluționarea problemei șomajului, cu care se confruntă localitățile din țara noastră.

Un producător mare în regiune înseamnă întotdeauna noi locuri de muncă pentru localnici și venituri la buget. În perioada recoltării sfeclei de zahăr noi oferim peste 450 de noi locuri de muncă, iar pe parcursul anului avem 130 de angajați permanenți. Colaborăm cu diferite firme moldovenești, de la care achiziționăm echipament, îngrășăminte, produse de protecție a plantelor. La fel contractăm furnizori pentru diferite lucrări de reparație. «Moldova-Zahăr»susține fermierii moldoveni, care plantează sfeclă de zahăr, cărora le oferim semințe de calitate, îngrășăminte, produse pentru protecția plantelor, combustibil și suport financiar pentru procurarea tehnicii agricole. La fel, oferim consultanța necesară șiknow-how.

9. Cât de competitiv este produsul D-voastră pe piața europeană?

Pe parcursul ultimului an de zile noi am demonstrat elocvent competitivitatea noastră pe piețile Uniunii Europene, deoarece marca comercială ”Moș Zaharia” a devenit una destul de populară pe piața din România.

10. Care sunt planurile de viitor ale investitorului polonez în Republica Moldova?

În viitorul apropiat, investitorul nostruKrajowaSpółkaCukrowaS.A. planifică să continue modernizarea fabricii de zahăr de la Cupcini, pentru a crește și mai mult competitivitatea produsului nostru. La fel, vom continua programele de susținere a producătorilor agricoli și creșterea calificării angajaților companiei. În fiecare an, noi investim două milioane de euro pentru modernizarea întreprinderii.

11. În Moldova există potențial pentru noi investiții în industriei producătoare de zahăr?

Potențial există practic în fiecare domeniu al economiei, în cazul în care fixăm corect prioritățile. În prezent, în industria noastră este primordial să modernizăm și perfecționăm fabricile deja existente, să eficientizăm procesul de producere, să implementăm noi tehnologii de cultivare a sfeclei de zahăr. Și desigur, să nu uităm de consumatorul nostru final.

12. Dar potențial pentru creșterea volumului de producție și, poate, a sortimentului?

Potențial de mărire a volumului de producere există și noi muncim sistematic asupra acestui obiectiv. Desigur, volumul de producere depinde de volumul materiei prime, dar în condițiile meteo secetoase în Moldova este greu de stins acest obiectiv, mai ales în comparație cu Polonia. În Moldova nu există suficiente programe naționale de luptă cu seceta, de instalare a sistemelor de irigare în acest scop.

13. Autoritățile moldovenești apelează la investitorii străini și la cei polonezi, desigur, care ar pute investi în Republica Moldova. Ce i-ar motiva să vină în țara noastră?

După cum am mai spus, tradițiile moldo-ploneze au o istorie de secole și noi suntem bucuroși să fim cei mai mari investitori polonezi în Moldova. Eu sint sigur,că în prezent colaborarea țărilor europene cu Republica Moldova, inclusiv a Poloniei, este o șansă pentru locuitorii țării de a trăi mai bine.

14. De câți ani sunteți deja în Moldova și ce părere aveți despre țara noastră și locuitorii săi? Ce vă place cel mai mult aici?

Locuiesc în Moldova deja de 5 ani. Când am venit aici am luat acest lucru drept o provocare profesională. Munca mea se împarte în cea de la fabrică și cea din oficiul de la Chișinău. Am foarte puțin timp pentru odihnă, dar munca în compania moldovenilor, chiar dacă nu este una destul de ușoară, îmi aduce acel sentiment de satisfacție profesională. Rezultatele pe care le obținem sunt simțitoare și vizibile. De la an la an devenim mai buni, atingem rezultate mai mari, devenim mai productivi și mai competitivi. Eu sunt mulțumit, că am reușit să închegăm un colectiv fidel, iar atitudinea de care dă dovadă îmi dovedesc că am făcut alegerea corectă atunci când am mizat pe ei. Sunt bucuros, că printre acești oameni sunt mulți tineri, care nu au plecat din Moldova și care prin perseverența lor îmi demonstrează că își văd viitorul în țara natală, care este Moldova. Iar asta e foarte important pentru edificarea viitorului acestor tineri aici, acasă, și dezvoltarea acestei țărișoare frumoase.

