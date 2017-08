Interviu cu antreprenorul de IT, Valentin Prijelevschi: Despre startupuri, investiții, startup conferințe internaționale

În 2017 în Moldova se întâmplă tot mai multe lucruri, care au un impact pozitiv pentru dezvoltarea a tot ceea ce înseamnă “startup” în Republica Moldova. Deschiderea centrului de excelență în domeniul TIC Tekwill, vizitele persoanelor oficiale a țării noastre în business incubatore din SUA și multe altele, indiscutabil dezvoltă industria startupurilor din țara noastră.

Despre startupuri, investiții, startup conferințe internaționale, dar și despre participare în startup acceleratoare am discutat cu fondatorul a două startupuri din Moldova – Prijilevschi Valentin.

Valentin, propun să începem de la elementele cheie, deci însuși cuvântul startup îl auzim tot mai des în internet, la televizor, la radio, ce totuși este un startup?

Cuvântul “startup” are mai multe definiții, unii îl identifică ca un termen pentru o structură temporară, existentă pentru căutarea unui business model optim de dezvoltare, dar mie personal îmi este mai aproape ideea prezentă în cartea “The Lean Startup” de Eric Reis, care spune că Startup poate fi numită organizația care crează un nou produs, în condiții de extremă incertitutide. Pentru nimeni nu este secret că 90% din startupuri nu supraviețuiesc până la momentul creării companiei și chiar nici nu ajung pe piață niciodată. De regulă majoritatea startupurilor, ca și cele la care lucrez acum, fac parte din industria IT. Mai mult ca atât într-un startup numai decât trebuie să fie prezent elementul de inovație, trebuie să existe o aplicație practică a produsului sau serviciului, într-un mod nou dacă doriți. Adică, dacă ați deschis o gheretă, sau un fast food la colț de stradă, aceasta nu este un startup, cu toate că poate să vă aducă mai mulți bani și are mai mare șanse la supraviețuire. Este doar statistică, nimic mai mult.

Și dacă probabilitatea că startupurile tale vor eșua, este atât de mare, de ce mai cheltui și tu timpul tău și bani în această direcție?

Bună întrebare! Fiecare startup crede că anume el va fi acel startup care va intra în acei 10% care vor supraviețui și vor merge înainte. Dar dacă să fiu mai precis, echipa noastră deja are ceva experiență în business și startupurile noastre sunt legate nemijlocit de businessul de distribuție. Echipa noastră are experiență cumulativă de 25 de ani în acest domeniu. Mai mult ca atât, vizitând mai multe conferințe internaționale în domeniul IT, noi deja am validat business ideile noastre. Ambele startupuri sunt deja testate în condiții reale de piață. Money Quest deja are useri reali, iar la Shelfalytics avem deja câteva precomenzi. În iunie am finisat cu success preacceleratorul “Rockstart Launchtrack Powered by Tekwill”, unde am primit mult feedback constructiv, după care am modificat nu doar produsul nostru, dar și modalitatea de lansare în piață ( în limbajul startuperilor aceasta se numește Pivot ). Acestea și sunt motivele reale, de ce eu continui să merg înainte cu aceste startupuri și noi credem în succesul nostru.

Ce reprezintă startupurile Shelfalytics și Money Quest?

Money Quest este o platformă crowdsourcing care face legătură dintre client și executor în vederea executării anumitor sarcini, cu ajutorul aplicației mobile. Shelfalytics – este o platformă analitică care cu ajutorul utilajului special și unui software, permite analiza datelor de pe rafturile din puncte comerciale și furnizarea lor direct către producător, distribuitor sau retailer.

Ați menționat anterior că ați participat în mai multe conferințe internaționale, poți să relatezi ce reprezintă asemenea conferințe și dacă este sens pentru startupuri tinere să meargă la aceste conferințe?

Da într-adevăr, echipa noastră împreună cu susținerea ”Tekwill” a reușit să-și expună startupurile sale la WebSummit, una dintre cele mai mare conferință IT din lume, care a găzduit 60000 de oameni , timp de 3 zile. Anume acolo, pentru prima data ne-am prezentat startupurile publicului larg, investitorilor, și tot de acolo am primit primele comentarii și primele feedbackuri.

Mai mult ca atât am primit o mulțime de contacte și conexiuni, pentru dezvoltarea proiectelor pe viitor.

După această am avut ocazia să vizităm Tech Crunch în Londra, conferință mult mai mică decât WebSummit, dar nu și mai puțin productivă. Acolo echipa noastră a avut ocazia deja să încerce să formeze primele relații cu investitori, să discutăm anumite business planuri și modele financiare. Și într-un final în mai 2017 am fost la CollisionConf, New Orleans în SUA. Această conferință ne-a ajutat să înțelegem mai bine cerințele pieții din SUA și chiar ne-a ajutat să găsim câțiva concurenți.

V-ați dezamăgit mult când ați aflat că aveți concurenți?

Categoric nu! Prezența concurenților însemnă că este piață, este o nișă și echipa noastră merge în direcție corectă. Dar dacă ne întoarcem la întrebarea precedentă dacă este sens de a vizita asemenea conferințe, spun din start că este o investiție destul de impunătoare pentru un tânăr startup și eu consider că numai decât startupul care vrea să participe la asemenea conferință, trebuie să aibă un produs minim viabil, ca să fie ceva concret ce poate să fie testat și demonstrat. Poți să spun cu maximă încredere că de fiecare dată după participare la asemenea conferințe, noi schimbam într-un mod sau altul fie produsul, fie abordarea noastră. Dacă stai pe loc, nu ve-i atinge nimic niciodată.

Ați avut ocazia să discutați cu investitori, fonduri investiționale, povestiți vă rog ce întrebări sunt adresate către startupuri, în baza căror argumente se iau decizii de a investi sau nu într-un startup?

Luând în considerație că ambele startupuri la care sunt co-fondator sunt din domeniul IT, dar în același timp ambele au tangență cu FMCG ( mărfuri de larg consum ), noi am avut o abordarea mai specială și am căutat mai mult la aceste conferințe investitori și fonduri care cumva sunt apropiate de acest domeniu. Am avut ocazia să avem o întâlnire cu Unilever Ventures - fond de investiții al companiei Unilever , ZX Ventures - fond de investiții al companiei AbinBev – cel mai mare producător mondial de bere. Deasemenea am avut ocazia să avem și o discuție sinceră cu domnul Alan Boehme – șef departament inovații mondiale Coca Cola, care ne-a dat niște sfaturi despre următorii pași. Relatez această informație nu pentru ca să ne lăudăm cu ceva, dar să dau de înțeles tuturor că la asemenea conferințe, folosind anumite instrumente poți să ajungi la o discuție practic cu cine ți-ai dori din domeniul tău. La diferite etape a startapurilor sau deja a companiilor mai bine zis, sunt investitori diferiți. Noi am avut ocazia să discutăm cu fonduri și cu investitori care investesc capital strategic în companiei deja existentă, cu un business model bine stabilit, pentru a ajuta compania să crească strategic sau la nivel global mai bine zis.

Dar oricum construirea relațiilor cu aceste fonduri pentru viitor este un lucru extrem de important.

Care este problema startupurilor din Moldova?

După părerea mea problema startupurilor Moldovenești, dar nu doar Moldovenești, este în faptul că foarte mulți cred că au un startup, acum primesc investiția, ridică banii, și aici se începe viața! Dar în realitate nu este deloc așa. Probabil și noi ne gândeam la început așa, dar realitate este cu totul și cu totul alta. Trebuie să fim concentrați asupra produsului sau serviciului în primul rând. Cu pași și cu investiții mici poate fi făcută lansarea și testarea în piață în condiții reale. Când o să fie făcuți acești pași, primii investitori pot să apară și singuri în calea voastră!

Ați spus că echipa voastră a participat într-un preaccelerator? Ce înseamnă un preaccelerator sau accelerator pentru un startup?

Preacceleratorul Rockstart Launchtrack Powered by Tekwill, a fost un program din 13 Startupuri din Moldova și din alte țări. Launchtrackul a fost primul eveniment de așa gen pentru Moldova, având un impact pozitiv asupra întregului ecosistem al startapurilor din Moldova. În cadrul preacceleratorului startupurile, sub un control riguros al mentorilor experimentați, au trecut prin mai multe etape complicate de validare a idei sale. Validarea este un proces prin care trebuie să treacă fiecare startup, pentru a-și înțelege viabilitatea produsului sau serviciului său. Noi am trecut această etapă și am demonstrat viabilitatea ideei noastre și acum avem posibilitate de a aplica deja în accelerator și a de a accede la investiții.