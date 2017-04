Interviu cu actrița Olesea Sveclă despre cum e Anatol Durbală în rol de tată și cum e viața alături de Cassandra

Se fac două luni de când actrița Olesea Sveclă a devenit mămică. Nu-și mai vede capul de treburi. Are o fetiță cu ochii de culoarea mării, cuminte și dulce. Știu despre asta doar apropiații, căci poze cu micuța Cassandra nu au fost împărtășite deocamdată cu lumea. Așadar, află din interviul cu Olesea Sveclă cine o ajută să aibă grijă de Cassandra, cât de săritor la nevoie e soțul Anatol Durbală, dar și motivul pentru care familia de actori nu a postat încă nicio fotografie cu cea mică pe internet.

De ce nu ai postat deocamdată nicio poză cu micuța Cassandra?

„Cassandra e încă tare mică și are nevoie de îngrijire, de dragoste, de alte chestii mai importante decât pozele pe net. Nu zic să nu o arătăm, dar toate se vor face la timpul potrivit.”

În secret, acasă, îi faci multe poze?

„Am făcut o sumedenie de poze și video cu ea. Când va crește mare o să aibă albume întregi cu fotografii din copilărie.”

Cine e fotograful la voi în familie?

„Poze fac toți: eu, Anatol, bunicul și bunica. De regulă, când doarme o fotografiem sau când o lăsăm să înoate în cadă.”

Aveți albume de familie?

„La fel ca 90 la sută din populația Moldovei, păstrăm pozele în telefon și pe calculator. Anatol a creat o mapă specială, numerotată pe zile, cu fotografiile aranjate în ordine cronologică.”

Ai acum o fotocarte, care ți-a fost dăruită de echipa Celebook.md. Ea chiar îți trebuie? La ce îți servește?

„Fotocartea pe care am primit-o cadou e ca o bijuterie. Toți oaspeții noștri o răsfoiesc și sunt încântați. Adevărul e că m-am aprins și eu. Am dat comandă de alte fotocărți. E un dar bun pentru oricine, plus că e foarte frumos. De când cu telefoanele mobile, nu mai am albume foto, ca pe vremuri. Trebuie însă să recunosc faptul că albumele cu o copertă tare, tipărite, sunt mult mai valoroase decât cele digitale.”

Mă uit la pozele tale de nuntă, din care e alcătuită prima ta carte foto, semnată de Celebook, mă uit la tine acum, după câteva luni de la naștere și pot spune că arăți excelent, practic identic. Ce faci ca să ai asemenea rezultate?

„Mulțumesc, sunt o persoană activă. Am făcut sport înainte și în timpul sarcinii. Am revenit deja în sală la antrenamente și am grijă de alimentație. „Fără excese!” este sloganul meu.”

Firește, treci prin schimbări majore în viața ta. Totul a început cu nașterea Cassandrei. Dar ce anume s-a schimbat? La ce tabieturi a trebuit, poate, să renunți? Cine te ajută să ai grijă de ea?

„Totul s-a schimbat la 180 de grade. Trăiesc după regimul ei. Mă trezesc atunci când ea se trezește. Această schimbare ne aduce doar bucurii! Anatol mă ajută enorm în toate. Atunci când merg la sport sau manichiură de exemplu, el stă cu micuța. O mai avem pe mama care e topită după Cassandra. Și prietena mea cea mai bună, Veronica, este gata să lase și lucrul numai ca să vină să o vadă.”

Cui îi seamănă Cassandra? Ce culoare a ochilor are? Ați avut o ședință foto pentru nou-născuți? Dacă da, mai tipărim o fotocarte?

„Of, seamănă cu ea însăși. Serios vorbind, are trăsături împrumutate de la mine, dar și de la Anatol. Astăzi, ochii ei sunt de un albastru marin foarte profund. E o dulceață! La 14 zile de viață i-am făcut fotografii newborn. De asta s-a ocupat fotografa Stela Donțu, căreia îi mulțumesc. Bineînțeles că toate vor fi cuprinse în a doua fotocarte a familiei noastre!”

