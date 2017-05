Instagram provoacă cele mai negative efecte asupra sănătăţii mintale

Instagram a fost clasificată ca având cele mai negative efecte asupra sănătăţii mintale a tinerilor, sugerează un nou studiu, potrivit The Independent. Societatea Roială pentru Sănătatea Publică şi organizaţia de caritate Young Health Movement au realizat un sondaj în primele luni ale anului curent, pe un eşantion de 1,500 de persoane tinere (cu vârsta cuprinsă între 14 şi 24 de ani), urmărind obiceiurile acestora în social media.

Tinerii au fost rugaţi să acorde un punctaj fiecărui site şi să aprecieze ce impact are acesta asupra a 14 probleme de sănătate şi stare de spirit, precum anxietate, depresie, singurătate, somn şi FoMo (Fear of Missing Out/ frica de a rata ceva).

Bazându-se pe notele acordate de respondenţi, Instagram a fost declarată reţeaua de socializare cu cel mai negativ efect asupra sănătăţii. S-a descoperit că reţeaua afectează dramatic modul în care tinerii percep imaginea aspectului fizic, măreşte teama de a rata ceva şi, de asemenea, are un efect nociv asupra somnului.

Platforma a înregistrat scoruri pozitive în cadrul întrebărilor despre libertatea de exprimare, identitatea de sine şi construirea comunităţii.

Snapchat s-a clasat pe locul doi, în timp ce Facebook a deţinut poziţia a treia. Pe locurile 4 şi 5 s-au aflat Twitter şi YouTube.