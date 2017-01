Inspecţia procurorilor s-a autosesizat în cazul procurorului care loveşte un activist

Inspecţia procurorilor s-a autosesizat în cazul procurorului Ion Dulgheru, filmat vineri în timp ce agresa verbal şi fizic un activit civic, care-l filma conducând pe trotuar. Informaţia a fost confirmată pentru Deschide.MD de şeful Inspecţiei Procurorilor, Victor Ababii.

„Noi, azi dimineaţă, am demarat o anchetă. Am solicitat materialele de la poliţie, am acumulat materialele video din presă şi urmează să-l audiem şi pe domnul Dulgheru, ca să vedem cu explică dânsul acest comportament„ a declarat Victor Ababii pentru Deschide.md

Potrivit lui Victor Ababii, examinarea materialelor ar putea dura în jur de două săptămâni, iar, dacă se va ajunge la concluzia că Dulgheru trebuie sancţionat disciplinar, rezultatele anchetei vor fi remise Colegiului Disciplinar.

Mai mult Victor Ababii l-a sunat astăzi pe Dulgheru şi l-a informat că trebuie să se prezinte pentru a da explicaţii.

UNIMEDIA amintește că o investigație a Ziarului de Gardă arată că fostul adjunct al procurorul sectorului Centru, Ion Dulgherul, cel care l-a lovit pe activistul civic Alexei Dimitrov pentru faptul că acesta i-a făcut observație că mergea cu mașina pe trotuarul, deţine în proprietate mai multe bunuri de milioane. Mai mult, familia acestuia a ridicat un bloc cu 11 etaje în Chișinău.

Și asta, chiar dacă, pentru anul 2015, bugetarul a raportat un salariu de 100 de mii de lei de la Procuratură.