Inovaţii şi consultanță de la BERD pentru afacerea ta

În Moldova, peste 740 de întreprinderi, care fac parte din business-ul mic şi mijlociu, au reuşit să avanseze în dezvoltarea afacerii datorită suportului oferit de Advice for Small Businesses, BERD Moldova (ASB BERD), prin accesul la serviciile de consultanță cu experți locali și internaționali și prin finanțarea oferită de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei EU4business și Guvernul Suediei. Ambasadoarea Suediei în Moldova, E.S. Signe Burgstaller, împreună cu Echipa ASB BERD, au efectuat o vizită de documentare la nordul Republicii Moldova pentru a cunoaște istoriile de succes ale beneficiarilor acestei asistențe.

Signe Burgstaller, Ambasadoarea Suediei în Moldova,: „Businessul mic şi mijlociu are un rol important în dezvoltarea economiei, în special în zonele rurale. Susţinerea afacerilor regionale are un impact benefic asupra dezvoltării localităţilor, creșterea veniturilor în bugetul acestora şi creării locurilor de muncă. Guvernul Suediei susține inițiativele ASB BERD de co-finanțare a proiectelor de consultanță pentru IMM-uri, care contribuie la modernizarea și eficientizarea afacerilor, astfel, încât ele să devină mai sustenabile și competitive pe piața locală și internațională”.

Veronica Arpintin, manager național Advice for Small Businesses, BERD Moldova : „Rezultatele economice ale beneficiarilor asistenței respective demonstrează cum aceasta se valorifică. Cifră de vânzări în creștere, costurile reduse, volumul investiţiilor atrase, numărul locurilor de muncă etc., sunt indicatorii care vizualizează eficiența asistenței ASB BERD. Datorită susţinerii donatorilor, ASB BERD co-finanțează anual aproximativ 70 de proiecte de consultanţă pentru companiile din Republica Moldova. Ne propunem să extindem în continuare portofoliul de beneficiari, care pot accesa granturi de 50% din costul proiectelor de consultanță (fără TVA) la suma maximă de 10.000 de euro”.

Itinerarul vizitei a inclus întrevederi laFabrica de Unt Floreşti SA (produse lactate), ferma de găini ouătoare ROM-Cris și ferma de găini de carne Avicola Teovera din Dondușeni, precum şi cooperativa Concor-Fruct din Ocniţa, care activează în domeniul sortării şi ambalării merelor şi planifică construcţia unui frigider modern. Toate aceste întreprinderi au beneficiat de proiecte de consultanță cu susținerea ASB BERD Moldova, finanţate de Guvernul Suediei.

Pavel Grigoraș, manager general, Fabrica de Unt Floreşti SA: „Am aplicat pentru obținerea unui grant de la ASB BERD, şi, datorită acestuia, am reuşit să eficientizez cheltuielile pentru resursele energetice. Am beneficiat de asistență în elaborarea documentației de proiectare și reconstrucția sistemului de răcire necesare pentru modernizarea sistemelor existente de alimentare, ventilație și frigidere. Datorită proiectului, întreprinderea și-a redus cheltuielile pentru energie cu 25-30% pentru un kg de produs”.

Tudor Sîrbu, director Rom–Cris SRL: „Sunt proprietar al unei crescătorii de găini ouătoare. Suportul oferit de ASB BERD, cu finanțare din partea Guvernului Suediei, a permis să construim o centrală de biogaz pe o suprafață de un hectar, cu o capacitate de 500 KW. Implementarea acestui proiect a permis să ne acoperim costurile pentru energie, care are o pondere semnificativă în structura cheltuielilor unei afaceri avicole”.

Veronica Sîrbu, director Avicola Teovera „Suntem o întreprindere care creşte găini pentru carne. Datorită finanțării și asistențeioferite am implementat un sistem modern de management informaţional, iar acum avem posibilitatea să gestionăm eficient procesul de producție și să monitorizăm stocurile și circulația produselor. Totodată, am sporit volumul de producere şi am generat locuri de muncă adiţionale pentru 15 persoane”.

Condrațchi Eugeniu, director Cooperativa Concor-Fruct: „De mulți ani creștem mere pentru export și investim în livezile noastre, amplasate pe 72 de hectare. Datorită suportului oferit de ASB BERD și Guvernul Suediei am beneficiat de co-finanțare pentru elaborarea documentaţiei tehnice pentru construcția unui depozit frigorific și o linie de ambalare și sortare a merelor, care va fi dat în exploatare pe 1 octombrie a.c.”.

Cine poate beneficia de co-finanțare în implementarea proiectelor de consultanță?

Întreprinderile mici și mijlocii, care, conform definiției UE au mai puțin 250 de angajați și o cifră de afaceri nu mai mare de 50 milioane de Euro. ÎMM-urile trebuie să fie înregistrate în Republica Moldova și să activee conform legislației în vigoare, cu cel puțin 51% de proprietate locală, privată.

Pentru mai multe detalii accesați www.ebrd.com/asb-moldova.

Despre Advice for Small Business, BERD Moldova

ASB permite întreprinderilor mici și mijlocii să acceseze o gamă largă de servicii de consiliere cu consultanți locali și experți internaționali, oferind sprijin metodologic și financiar proiectelor de consultanță selectate, inclusiv coaching-ul. În Moldova ASB funcționează din anul 2005. Până în prezent, ASB a demarat peste 740 de proiecte cu consultanți locali și consilieri internaționali cu finanțare oferită de Uniunea Europeană prin inițiativa UE4business și Suedia.

Suportul oferit de ASB BERD Moldova presupune co-finanţarea proiectelor de consultanță în domeniile de strategie, marketing, managementul întreprinderii, operaţiuni, tehnologie, soluţii de inginerie, managementul calităţii, management financiar, eficienţă energetică şi mediu.