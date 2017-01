Inovaţie în tehnologia medicală: A fost inventat robotul care ajută inima să pompeze sânge

Bolnavii nevoiţi să ia medicamente anticoagulante şi cei care aşteaptă ani în şir pentru un transplant de inimă ar putea beneficia în viitor de un tratament revoluţionar pentru bolile cardiace grave de care suferă, scrie mediafax.ro

Oamenii de ştiinţă de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences şi un grup de medici de la Spitalul de Copii din Boston, în colaborare cu The Wyss Institute of Biologically Inspired Engineering at Harvard University, au realizat un robot care se înfăşoară în jurul inimii, ajutând-o să pompeze sângele.

Acesta este prevăzut cu un manşon moale care comprimă inima în ritmul bătăilor sale şi amplifică astfel funcţiile cardiace slăbite, cum este cazul în insuficienţa cardiacă.

În prezent, insuficienţa cardiacă afectează 41 de milioane de persoane din lumea întreagă, se arată în comunicatul publicat pe pagina Universităţii Harvard, iar printre opţiunile de tratament disponibile se numără pompele mecanice care pompează sângele din ventriculi în aortă şi transplantul de cord. Pompele presupun riscul de coagulare, astfel că pacientul este nevoit să ia medicamente anticoagulante, care la rândul lor presupun riscuri.