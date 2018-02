Infografic: Pe ce loc se află Moldova la capitolul preţ benzină/motorină şi unde se vând mai ieftin

În Moldova, preţurile pentru benzină şi motorină s-au majorat simţitor de la începutul acestui an, motiv fiind noile accize care au intrat în vigoare. Chiar ieri am fost martorii unei scumpiri consecutive, a treia la număr din acest an, cel puţin pentru benzină, ANRE afişând noi preţuri plafon.

Va mai dura acest trend destul de mult timp pentru ca preţurile să treacă de 19 şi 17 lei, respectiv pentru benzină şi motorină?