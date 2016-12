„Încoronarea” lui Corneliu Gurin și legăturile cu oamenii lui Veaceslav Platon și Vlad Plahotniuc

La începutul acestei săptămâni, mai multe fotografii cu fostul procuror general Corneliu Gurin, încoronat la un bal somptuos organizat de un club de sport din Chișinău, au devenit virale pe internet. UNIMEDIA a scris despre faptul că fostul procuror general a fost desemnat rege al balului și a primit drept premiu o noapte pentru două persoane în apartamentul prezidențial de la hotelul Nobil, despre care se știe că îi aparține lui Vlad Plahotniuc, și o plimbare cu un automobil Jaguar.



Clubul de sport al cărui invitat a fost Corneliu Gurin aparține unui partener de afaceri al lui Veaceslav Platon, iar coroana de rege i-a fost pusă pe cap fostului procuror de o ex-administratoare a companiilor lui Vlad Plahotniuc, scrie anticoruptie.md.

Clubul de sport și salonul spa Aqua Terra aparțin companiei Eldorado Terra SRL, cea care a ridicat mai multe blocuri locative în municipiul Chișinău. Compania a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) în 2008 și are patru fondatori: Alexandr Rogovoi (2.24%), tot el și administrator al firmei, Boris Shvartsman, cetățean al SUA (7.84%), Vasilii Şubă (7.84%) și Best Club SRL (82.07%). Fondatori ai Best Club SRL figurează aceleași persoane: Alexandr Rogovoi (12.50%), Boris Shvartsman (43.75%) și Vasilii Şubă (43.75%).

Alexandr Rogovoi și Boris Shvartsman sunt și fondatori ai companiei Remington SRL, acționar al Moldindconbank. Compania deține un pachet de 4,5% de acțiuni și, potrivit presei, s-ar fi aflat în sfera de influență a lui Veaceslav Platon.

Potrivit unei investigații realizate de Rise Moldova, până în 2008, acțiunile de la Moldindconbank ale Remington SRL reveneau Remington Worldwide Limited din Gibraltar, off-shore implicat în mai multe litigii contra unor companii din Moldova, Rusia şi Ucraina. Firma din Gibraltar a fost asociată de presă cu numele lui Platon.

Citiți continuarea articolului aici.