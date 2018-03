Incident la ceremonia de semnare a protocolului de colaborare între oraşele Galaţi şi Cahul

Bărbatul care a întrerupt ceremonia desfăşurată la sediul Muzeului de Istorie din Galaţi este angajatul instituţiei, ocupând funcţia de restaurator, scrie mediafax.ro.

El i-a cerut directorului muzeului să plece de la ceremonie deoarece a fost colaborator al securităţii şi, potrivit legii lustraţiei, nu are voie să ocupe funcţii publice.

„Un securist sau un turnător, el nu are ce căuta aici, aici ne luptăm numai cu ei... Vreau să fie demis, ce facem? Lucrăm cu securişti? Am depus petiţie şi la Curtea de Justiţie şi la ANI. Sunt angajat la muzeu, sunt restaurator, de nouă ani. Legea lustraţiei în România a fost votată în 2012, dar sunt securişti în diferite instituţii, suntem conduşi de securişti, nu mai vreau asta, ei sunt în diferite instituţii publice din ţară”, a spus Marian Scripnic.

Directorul Muzeului de Istorie din Galaţi, Cristian Căldăraru, recunoaşte faptul că a semnat un angajament cu fosta securitate, dar susţine că a fost obligat să o facă, ceea ce l-a determinat să atace decizia CNSAS în instanţă.

„Problemele pe care el le ridică, nu contest că nu ar fi reale, numai că acel proces care nu este încă terminat i-a dat dreptul lui să facă circul pe care l-a făcut astăzi. Eu am atacat în instanţă decizia acum un an şi este la Înalta Curte. În timpul cât am făcut armata, am fost arestat la întoarcere din concediu, dus în comenduirea garnizoanei din Galaţi, două zile am stat, mi s-a dat drumul acasă, fără explicaţii, doar atât scria pe hârtia pe care am primit-o, nerespectarea însemnelor militare ale superiorilor, am semnat, aveam nume de cod Călugărul. În niciuna din situaţii, de fiecare dată am spus că nu am auzit vorbindu-se, si sunt aceste lucruri la dosar, nu am auzit ca x sau y să fi vorbit împotriva partidului sau ordinii sociale”, a declarat Cristian Călădaru.

În conflict a intervenit şi primarul oraşului Galaţi. „De ce vreţi să stricaţi un eveniment atât de frumos? Mulţumim că aţi stricat un eveniment frumos”, a spus primarul oraşului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.

Deoarece bărbatul nu a putut fi potolit de participanţii la ceremonie, la muzeu au venit echipaje de la Poliţie şi Jandarmi. Salariatul recalcitrant a fost amendat cu două sute de lei, iar ceremonia a fost reluată. Primarii din Galaţi şi Cahul au semnat protocolul de colaborare.