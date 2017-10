Începe concursul pentru funcția de director al CNA. Ce condiții trebuie să întrunească candidatul

Postul de director al Centrului Național Anticorupție va fi în câteva zile vacant, asta după ce mandatul actualului șef al CNA, Viorel Chetraru, expiră la 25 octombrie curent.

Potrivit bizlaw.md, astăzi, în cadrul ședinței Comisiei juridice, numiri și imunități a fost aprobat regulamentul de desfășurare a concursului, pentru a selecta un candidat la funcția de director.

Membrii Comisiei au decis că începând de mâine, 19 octombrie, și pe parcursul a 30 de zile, să fie desfășurat concursul de ocupare a funcției de director al CNA.

Potrivit Legii nr. 1104, cu privire la Centrul Național Anticorupție, candidatul la funcţia de director trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;

b) are capacitate deplină de exerciţiu;

c) are studii superioare juridice;

d) are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;

e) se bucură de o reputaţie ireproşabilă;

f) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic;

g) nu are antecedente penale;

h) cunoaşte limba de stat;

i) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor.

UNIMEDIA amintește că vicedirectoarea CNA, Cristina Țărnă, a declarat că a depus o cerere de demisie din funcție, motivând că „CNA se transformă în avocatul businessmanilor”