Înalți oficiali din Uniunea Europeană oferă Theresei May opțiunea să anuleze Brexit-ul

Prim-ministrul Marii Britanii Theresa May este încurajată să anuleze Brexit-ul sau să accepte negocieri mai “moi” în loc de acordul dur cu Uniunea Europeană pe care îl intenționase înainte de alegeri, scrie businessinsider.com

Oficial, Marea Britanie a anunțat că vrea să iasă din UE în martie, când Theresa May a invocat Articolul 50 care declanșează negocierile pe o perioadă de doi ani.

Ministrul german de finanțe Wolfgang Schaeuble a declarat pentru Bloomberg că dacă guvernul britanic ar “dori să-și schimbe decizia, va găsi ușile deschise.” La scurt timp, Președintele Franței Emmanuel Macron a spus că mereu există cale întoarsă odată ce negocierile încă nu au început.

Șeful responsbil de negocierile Brexit Michel Barnier a avertizat Marea Britanie că riscă să rămână fără o înțelegere specială cu UE, dacă continuă să mai “piardă” timp prin amânarea negocierilor.

Înainte de alegeri, Theresa May s-a angajat să negocieze “dur”, promițând să renunțe la piața UE în schimbul controlului deplin asupra imigrației. Această poziție însă este puțin populară atât în sectoarele economiei, societății, cât și printre rândurile partidului Conservator pe care May îl reprezintă.

Din acest motiv Theresa May a anunțat alegeri anticipate, încercând să își lărgească numărul de locuri în Parlament. După ce a obținut mai puține scaune decât a avut până la alegeri, Theresa May negociază acum cu Partidul Irlanei de Nord să formeze un guvern minoritar. May va trebui totuși să își convingă și propriii colegi de partid să îi susțină poziția în negocieri.

Fostul prim-ministru al Marii Britanii, David Cameron, declarase pentru Financial Times că a rugat-o pe May să renunțe la aceste negociere “dure” și să colaboreze cu partidul laburiștilor.