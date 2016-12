În ultima zi de mandat, Timofti vorbește despre greșelile pe care le-a făcut. Una dintre ele îl vizează pe Plahotniuc

Nicolae Timofti susține că pe parcursul anilor de activitate a făcut mai multe greșeli, iar una dintre ele l-ar fi vizat direct pe Vlad Plahotniuc. Despre greșelile făcute, președintele a vorbit într-un interviu acordat în ultima zi de mandat pentru timpul.md.

„În atâția ani de activitate pot fi identificate mai multe. Una este legata de faptul că am avut încrederea că instituțiile își fac treaba în anumite momente importante, dar, de fapt, am fost indus în eroare de unii șefi de instituții – situație valabilă și pentru cazul sistemului bancar.

Apoi, poate am greșit că nu am verificat uneori suficient de profund informațiile pe care le aveam în legătură cu conflictele din interiorul coaliției de guvernare. Nu am vrut niciodată să mă implic politic și am considerat că nu trebuie să forțez lucrurile.

Azi însă cred că nu trebuia să ezit, trebuia să-mi impun punctul de vedere și, poate, am fi evitat anumite situații. Au mai fost unele reacții ale mele, poate mai emoționale, generate de situațiile fierbinți în care ne aflam”, afirmă Timofti.

Cât despre greșeala care vizează pe Plahotniuc, acesta spune: „mă refer aici la situația când candidatura lui a fost înaintată la funcția de premier. Atunci am făcut unele declarații fără să le verific suficient înainte.

Dacă vă amintiți, a fost o referință a mea la o anumită presiune pe care ar fi exercitat-o cineva asupra mea, la o amenințare precum că se fac dosare familiei mele (era vorba de fiul meu, de fapt). Am făcut aceasta declarație la emoții. Mai târziu am avut dovada că informația pe care de care dispuneam nu era adevărată, am fost indus în eroare de cineva foarte apropiat, din motive pe care nu vreau să le expun public.

I-am spus ulterior și lui Plahotniuc ca n-am avut dreptate atunci și că politica e politică. M-am gândit că e bine să corectez acea eroare printr-o declarație publică, la o ocazie potrivită, precum este acest interviu.

Cu atât mai mult că informația despre care vorbim a fost intens speculată, a fost subiect de dezbatere în spațiul public și a ajuns și la ambasadorii străini acreditați în Republica Moldova. Poate am mai luat și alte decizii neinspirate și timpul încă nu și-a spus cuvântul… Acum nu le realizez, dar, dacă se va întâmpla aceasta, nu voi ezita să le corectez, să recunosc că le regret”, a mai declarat Nicolae Timofti pentru timpul.md.