In luna dragostei Kiss FM lansează pentru toți îndrăgostiții - Kiss for Love!

Fii on air și online cu răspunsuri ingenioase pe whatsapp și viber (060 24 08 24), deoarece Kiss FM împărte cadouri tuturor celor care iubesc: cine romantice, dulciuri, plus tricouri cu mesaje de dragoste! I

Iar pentru Marele Premiu înregistrează-te pe www.kissfm.md in concurs cu poza voastră și povestea de iubire si puteți câștiga un City Break în Istanbul! Cele mai originale povești vor participa la tombola pentru un week-end de vis la Istanbul!

Love is in the air!