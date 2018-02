În februarie surprinde-ți jumătatea cu „iubire la pachet”

Știm cât de mult vă place să fiți împreună și să vă răsfățați unul pe celălalt, de aceea Shopping MallDova anunță o lună cu senzații de fluturi în stomac și te ajută să oferi ființei dragi „iubire la pachet”.



Iubește, câștigă premii și manifestă-ți trandrețea prin dans!

Îți oferim locul ideal pentru fiecare plăcere în parte: shopping, restaurante cochete, cinematograf și evenimente speciale – totul pentru a petrece plăcut timpul în doi. Iar pentru că „love is in the air”, orice cadou cumpărat în februarie la Shopping MallDova va fi deosebit – ajutorii lui Cupidon te așteaptă la parterul centrului pentru a-l împacheta gratuit – astfel încât să-ți poți surprinde jumătatea cu cele mai frumoase impresii și emoții.

La 14 februarie, de Sfântul Valentin, ne exprimăm fericirea prin mișcări de dans împreună cu trupa „Black and White”, în cadrul unui flash-mob plin de energie și pasiune. Luna iubirii va culmina în data de 24 februarie, de Dragobete, cu premierea îndrăgostiților care demonstrează că știu să dăruiască și să primească iubire. Este suficient sa dai un like la pagina oficială de Facebook Shopping Moldova pentru a afla detaliile și a te înscrie în concurs.

Începând cu 1 februarie, zilnic, de la 10.00 la 22.00, vino să-ți găsești inspirația la Shopping MallDova și să oferi „iubire la pachet”.



În luna iubirii, Shopping MallDova îți oferă „un deliciu pentru jumătatea ta”



