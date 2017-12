În 2018, Chișinăul va avea taxarea electronică în transportul public. Cum va funcționa

„Una din promisiunile pe care mi le-am asumat în calitate de consilier municipal a fost tichetarea electronică în transportul public. Fiind una din priorități, din poziția de viceprimar am monitorizat elaborarea caietului de sarcini, am insistat în comisiile consiliului să fie alocați banii necesari și am urmărit cu atenție ședințele grupului de lucru”, a declarat Ruslan Codreanu, viceprimarul Chișinăului.

"Astăzi, acest proiect a fost votat de Consiliul Municipal, iar la anul vom implementa în practică e-tichetingul. Sunt sigur că tichetarea eletronică va însemna pentru Chișinău o trecere la o nouă etapă calitativă în dezvoltarea transportului public", a mai adăugat viceprimarul.

Conform studiilor, municipiul anual pierde zeci de milioane de lei din cauza sistemului actual de taxare.