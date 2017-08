Important pentru șoferii care au drum spre București. Podul de la Maracineni, care leagă Muntenia de Moldova, va fi închis pe un sens

Podul de la Maracineni, judetul Buzau, care leaga Muntenia de Moldova, se va inchide pe un sens de mers, de la sfarsitul acestei luni, intrucat vor incepe lucrarile de reabilitare a obiectivului, restrictiile urmand sa fie valabile pentru opt luni, anunta News.ro.

Potrivit reprezentantilor Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, la sfarsitul lunii august vor incepe lucrarile de reabilitare a podului de la Maracineni, iar sensul de mers dinspre Ramnicu Sarat spre Buzau va fi inchis pentru opt luni.



Conform acelorasi reprezentanti, licitatia pentru desemnarea constructorului se desfasoara fara probleme, iar pina in prezent nu a fost inregistrata nicio contestatie.



"In data de 20 iulie s-au deschis ofertele pentru podul de la Maracineni. In acest moment, ne aflam in faza de evaluare, care are ca termen limita 15 august. Trebuie sa precizam ca a fost depusa o singura oferta pentru acest proiect. Dupa semnarea contractului se va da ordinul de incepere a lucrarilor, iar acestea vor dura opt luni de zile. Stiu ca este un singur ofertant, nimeni nu poate impiedica pe cineva sa depuna contestatii, dar nu vad de ce ar fi trei contestatii, din moment ce exista o singura oferta. In perioada de licitatie au fost solicitari de clarificare, dar care nu sunt sinonime cu contestatiile", a declarat purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu, pentru un post local de televiziune.



Lucrarile programate sa inceapa la sfarsitul acestei luni se vor intinde pe o perioada de opt luni. In acest timp, intregul trafic va fi preluat de podul ce asigura in prezent circulatia masinilor ce merg pe sensul dinspre Buzau spre Ramnicu Sarat. In toata aceasta perioada vor fi refacute structurile metalice si se vor asigura stalpii de beton, valoarea totala a lucrarilor fiind de 5 milioane de lei.



Podul metalic de la Maracineni a fost construit in 1932 de trupele germane. Intretinut conform indicatiilor constructorilor, obiectivul a fost mentinut in buna stare pana in 2005, cand a fost avariat de inundatii. Atunci, obiectivul a fost inshis din luna mai pana in octombrie.