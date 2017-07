Imagini spion: Sedanul de serie Lynk & Co 03 va imita practic în totalitate conceptul său

Compania „fiică” a gigantului chinez Geely – Lynk & Co – este tot mai aproape să scoată la lumina zilei o gamă de maşini care vor avea dotări comune, dar şi un design de firmă cunoscut.

Primul model care trebuie să fie lansat în vânzare până la sfârşitul acestui an în China este crossoverul Lynk & Co 01, după care va apărea sedanul numit Lynk & Co 03.

Amintim că în luna aprilie la Salonul Auto de la Shanghai, acest model a fost prezentat în calitate de concept, însă acum cu ajutorul fotografilor Automedia care furnizează imagini spion exclusive pentru AutoBlog.MD, putem vedea prototipul de teste care se pregăteşte pentru producţia în masă.

Primele impresii despre acesta este că sedanul se serie practic nu se va deosebi cu nimic de concept.

