Imagine de rămas bun. Ruxanda Glavan comentează demisia sa: Nu mă țin de funcții. Important este ceea ce lași în urmă

Ex-ministra Sănătății, Ruxanda Glavan, a comentat pe pagina sa de facebook, despre demersul semnat de către Igor Dodon cu privire la demisia sa.

"Dragi prieteni,

decizia de astăzi era una evidentă, în contextul reformei Guvernului, dar am mai spus-o și repet: Am deținut funcția de ministru al Sănătății din iulie 2015, până în iulie 2017. În această perioadă, am acționat doar în interesul lucrătorilor medicali și cetățenilor. Am depus eforturi alături de colegii mei, pentru a îmbunătăți situația din sistemul medical. De asemenea, mă bucur că am reușit să le dăm bătăi de cap unor grupuri de interese care confundau bugetul public cu banii din buzunarele proprii. Și cel mai important – sunt mândră că am reușit să intervin în situații concrete pentru salva vieți puse în pericol de factori neprietenoși pacientului.