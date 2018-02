Igor Dodon vrea demisia lui Dorin Chirtoacă și alegeri anticipate în capitală

Subiectul a fost discutat în cadrul unui interviu acordat pentru Europa Liberă.



„Dacă vorbim de municipiul Chișinău, eu consider că ar fi foarte bine și logic să avem alegeri anticipate. Acest lucru ar fi real dacă și-ar da demisia cel care evident a încălcat legislația pe parcursul a zece ani, mă refer la domnul Chirtoacă, ar fi un pas foarte demn – să-și dea demisia și să provoace alegeri anticipate în Chișinău. Și acest lucru ar fi cel mai bun”, a menționat Dodon.



Șeful statului a vorbit și despre prmarul interimar Silvia Radu.



„Eu o cunosc foarte bine pe Silvia Radu din perioada când dânsa era conducător al unei întreprinderi strategice, cu atât mai mult, eu fiind responsabil de sectorul energetic, în funcția de ministru și vicepremier în 2008-2009, eu am avut foarte multe contacte și eu o consider o persoană profesionistă și un bun conducător, manager. În ceea ce ține de cum face față la treburile orașului, cred că este prematur să ne expunem că bine sau rău. Eu doar o să constat că anul trecut, în premieră, bugetul municipiului a fost aprobat, ceea ce este un lucru bun”, a punctat Igor Dodon.



UNIMEDIA amintește că pe 19 noiembrie la inițiativa socialiștilor a fost organizat un referendum de demitere a primarului general, Dorin Chirtoacă. Pleibiscitul a suferit eșec, la urne prezentânduse doar 17,54% dintre alegătorii incluși în listele electorale, puțin peste jumătate din cât era nevoie pentru a valida referendumul. Dintre aceștia, pentru demisia lui Chirtoacă au votat 87,12%, contra demisiei - 12,88%.



Dorin Chirtoacă, aflat sub control judiciar, a declarat în repetate rânduri că nu va demisiona.