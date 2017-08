Igor Dodon, spulberă acuzațiile lui Rogozin: Nu am depistat lucrări de ordin militar dubioase cu implicarea unor forțe armate din afara țării

La poligonul de la Bulboaca nu au loc vreo acțiune militară a forțelor armate străine. La moment are loc repararea cazărmii pentru soldați și niște lucrări pe poligon. Declarațiile aparțin președintelui Igor Dodon în urma inspectării poligonului de la Bulboaca.

„Am avut posibilitatea astăzi să inspectez toate lucrările care au loc pe poligonul de la Bulboaca. Vreau să vă informează că am constatat că activitățile pe poligon se desfășoară în regim normal. Are loc reparația unor cazărmi pentru soldați și a infrastructurii de pe poligon. Nu am depistat careva lucrări de ordin militar dubioase, care ar putea duce la destabilizarea situației din zona de securitate sau implicarea unor forțe armate din afara țării, așa cum a fost speculat în presă pe parcursul ultimelor zile”, a declarat președintele Igor Dodon.

UNIMEDIA precizează faptul că vice-premierul rus Dmitri Rogozin a scris pe pagina s-a de Facebook că militarii SUA antrenează pe poligonul de la Bulboaca trupe de comando cu moldoveni și se pregătesc de un eventual război armat în regiunea transnistreană.

UNIMEDIA amintește că Ministerul Apărării al Republicii Moldova modernizează infrastructura Bazei militare de la Bulboaca pentru a instrui militarii care participă în operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii cu mandat ONU.