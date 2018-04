Igor Dodon se declară pro-român? „Eu nu am fost, nu sunt și nu voi fi niciodată antiromân; Românii sunt prietenii, frații noștri”

„Nu. Categoric, nu. Eu nu am fost, nu sunt și nu voi fi niciodată antiromân. Categoric, nu. Românii sunt prietenii, frații noștri. Dar eu sunt categoric antiunionist. Noi nu putem să fim antiromâni pentru că noi avem diferite etape de istorie comună. Ne place, nu ne place, au fost diferite etape. Din 1359 până în 1812, Moldova a fost o țară foarte mare. După 1812, când, într-a doua jumătate a secolului XIX a fost creată România, a fost recunoscut acest proces, inclusiv de Basarabia, care era parte a Imperiului Rus. Mai tragice, mai bune. Dar românii sunt prietenii noștri. Noi nu putem să fim antiromâni și nici nu ne dorim acest lucru. Dar noi suntem categoric antiunioniști și această abordare este a majorității covârșitoare a cetățenilor Republicii Moldova”, a declarat într-un interviu pentru publicația română liberatatea.ro.

Igor Dodon mai spune că înainte mergea des în țara vecină, însă, de când e în politică, ultima dată a făcut-o acum două săptămâni în ultimii cinci ani.

„Într-o anumită perioadă, când nu făceam politică, în fiecare an mergeam la ski în România. În ultimii șapte sau cinci ani, prima oară am fost în România cu două săptămâni în urmă când am trecut prin aeroportul din București în drum spre muntele Athos. Eu sunt deschis colaborării. Am transmis acest mesaj și conducerii României. Dacă ei consideră, din careva argumente politice pentru ei, că nu este timpul, este decizia lor. Noi suntem deschiși pentru dialog”.