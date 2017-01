Igor Dodon merge la Bruxelles pe 6 și 7 februarie: Am solicitat să fie organizată și o întrevedere cu conducerea NATO

Președintele Igor Dodon anunță că vizita sa oficială la Bruxelles va avea loc pe 6 și 7 februarie. Totodată, el susține că a solicitat să fie organizată și o întrevedere cu conducerea NATO.

„Am avut o discuție constructivă cu Excelența Sa, Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, dl Pirkka Tapiola. Am acceptat invitația și voi merge în a doua vizită oficială, așa cum am promis, la Bruxelles, în perioada 6-7 februarie, curent. Sînt planificate mai multe întrevederi cu conducerea Comisiei Europene, ai Consiliului European ș.a. oficiali de rang înalt din UE. Am solicitat să fie organizată și o întrevedere cu conducerea NATO”, scrie președintele pe pagina sa de Facebook.

Cât despre temele de discuție în cadrul vizitei, Dodon susține că va discuta despre implementarea Acordului de Asociere cu UE, dar și despre lacunele procesului.

„Vom discuta despre relatiile bilaterale, implementarea Acordului de Asociere cu UE, dar și despre deficiențele și lacunele care sunt evidente după doi ani de implementare. I-am transmis dlui Ambasador proiectul Memorandumului privind cooperarea dintre Comisia Economică Euroasiatică și Republica Moldova, acord care intenționez să fie semnat cu Uniunea Euroasiatică și care nu contravine Acordului de Asociere cu UE”, mai scrie Igor Dodon.

UNIMEDIA amintește că anterior Igor Dodon a declarat presei ruse că dacă socialiștii vor avea majoritatea parlamentară după alegerile din 2018, el va anula Acordul de Asociere cu UE.