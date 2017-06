Igor Dodon și-a dus familia în Antalya, la mare: Deocamdată, nu am timp de odihnă

Președintele Igor Dodon și-a dus, ieri, familia la mare. Despre aceasta a scris într-o postare pe rețele de socializare. Acesta a menționat că Galina Dodon împreună cu copiii își vor petrece odihna în Antalya.

Totodată, președintele a subliniat că va reveni în scurt timp înapoi, din motiv că deocamdată, nu are timp pentru odihnă.

„Pentru a evita speculațiile:

Am sosit la Antalya și revin în scurt timp înapoi. Am adus familia la odihna, la mare. Deocamdată, nu am timp de odihnă, sunt foarte multe subiecte pe agenda prezideniala pentru urmatoarele zile, saptamini, luni”, a scris Igor Dodon în postare sa.

În imaginea publicată, Igor Dodon apare alături de soție și fiul cel mic în avion, zâmbind.