Igor Dodon: Sper că până în vară, Moldova va primi statutul de observator în Comunitatea Economică Eurasiatică

Republica Moldova și Comisia Economică Eurasiatică vor semna în luna aprilie un acord privind cooperarea. Președintele Igor Dodon și-a exprimat speranța că până în vara anului 2017, Moldova va primi statutul de observator în Comunitatea Economică Eurasiatică.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru postul TV „Россия-24”.

„Eu consider că pentru Republica Moldova este foarte importantă conlucrarea cu țările ce fac parte din Comunitatea Economică Eurasiatică. În luna ianuarie, am propus inițiativa, am avut o întrevedere cu direcția , unde am propus inițierea unui acord-cadru. La începutul lunii aprilie, direcția Comisiei Economice Eurasiatice va veni la Chișinău și vom semna acordul- cadru”, a menționat Igor Dodon.

Președintele a subliniat că în luna martie, Moldova va iniția o cerere de a fi primită drept țară-observator în Comunitatea Economică Eurasiatică.

Dorința de a fi o parte a CEE, Igor Dodon și-a expus-o, pentru prima dată, în cadrul întrevederii cu Vladimir Putin.

Comunitatea Economică Eurasiatică- este o asociație de integrare economică internațională, creată în baza Uniunii Vamale și Spațiului Economic Comun, care funcționează din 1 ianuarie 2015. În prezent, membri ai acestei comunități sunt Rusia, Armenia, Belarus, Kazahstan și Kârgâzstan.