Igor Dodon: „PSRM nu examinează variantele de coaliție, socialiștii vor face tot posibilul pentru a obține majoritatea parlamentară”

'Eu am discutat cu colegii, foștii colegi, viitorii colegi din Partidul Socialiștilor – noi nu am făcut coaliții nici după alegerile din 2014; Partidul Socialiștilor, fracțiunea socialiștilor a fost unica în acest Legislativ care a declarat imediat în decembrie 2014 că va fi în opoziție față de majoritatea parlamentară și în această perioadă nu a intrat în coaliții. Comuniștii l-au votat pe Gaburici, alții au intrat în coaliții și ce a rămas din ei? Noi nu am intrat în coaliții și astăzi a fost declarația foarte clară a dnei Greceanîi, care este președintele Partidului Socialiștilor, cu care eu sunt de acord, că socialiștii nu examinează variantele de coaliție, socialiștii vor face tot posibilul pentru a obține majoritatea parlamentară. Și șansele sunt reale”, a punctat Igor Dodon.

Întrebat de votul majoritar, când s-a adoptat noua reformă electorală, iar socialiștii au votat: „Știți, în acești trei ani după alegeri, eu chiar am rugat colegii să facem o analiză. Noi am votat zeci, dacă nu chiar sute de proiecte în Parlament, nu doar acesta, toți spun „iaca, sistemul mixt (…).S-au votat multe lucruri. S-a votat, de exemplu, Declarația cu privire la statalitatea și neutralitatea Republicii Moldova, socialiștii, democrații, comuniștii, în 2015. În legislatura precedentă, în toamnă, eu am semnat la vreo 20 de proiecte, care au fost votate cu 76-80 de voturi, diferite reforme. De aceea, faptul că se votează în Parlament unele legi, aceasta nu înseamnă coaliție. Da, noi am insistat pe votul mixt demult, am discutat acest subiect, ca să nu revenim; da, noi ne dorim mai mult de la acest sistem, în special în ceea ce ține de numărul de mandate la diasporă, Transnistria; noi ne dorim acest lucru, dar primul pas s-a făcut și vom avea acest sistem, care dă unele șanse. Cum va fi el implementat? Eu am discutat și cu cei de la Veneția, și de la Bruxelles; e foarte important cum va fi el implementat, pentru că și ambasadorii îmi spun: „Dl Dodon, dar dacă vor fi cazuri când sunt scoși din cursa electorală unii concurenți pe circumscripții, dacă va fi utilizat instrumentul, ca de obicei, Procuratura, judecățile, pentru a-i intimida pe unii?”. Noi am avut situații de acestea și la alegerile locale acum când au fost zece primării. Eu nu am venit cu declarații, dar noi am avut cazuri concrete când unor candidați de-ai noștri veneau și le spuneau: „Nu fă mare agitație!”. Dacă vor fi astfel de cazuri, ține de implementarea reformei, atunci evident că noi cu toții, indiferent cine – de stânga, de dreapta –, noi trebuie să facem publice aceste detalii și să punem sub semnul întrebării care vor fi rezultatele alegerilor.”