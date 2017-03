Ignite Chișinău revine cu o nouă provocare: After Hours

Ignite Chișinău „After Hours”, eveniment organizat la cea de-a treia ediție în Moldova, se va desfăşura pe 7 aprilie, ora 19:00 și va reuni 20 de vorbitori în spațiul generos al Centrului de Excelență „Tekwill”.

Timpul are un obicei vicios de a se scurge printre degete. Mulți dintre noi suntem în căutare de inspirație și motivație pentru a găsi modul ideal de a-l petrece. La Ignite „After Hours” vei descoperi cele mai neașteptate hobby-uri ale speakerilor noștri. Ei sunt cei care evită tentațiile de irosire a timpului în beneficiul recompenselor pe care le primesc de la ceea ce fac după serviciu. Traian Chivriga, organizatorul evenimentului, ne povestește despre noua ediție de pe 7 aprilie: „Pentru noi, fiecare ediţie trebuie să fie cel puţin de două ori mai bună decât cea precedentă. After Hours va fi cea mai tare ediţie Ignite de până acum. Avem o listă foarte bună de speakeri care vor fi anunţaţi în curând, am crescut echipa organizatorică, am găsit un spaţiu excelent pentru organizarea evenimentului şi, în final, ne-am gândit să oferim şi un show diferit comunităţii Ignite din Chişinău.”

„After Hours” desemnează cantitatea de timp de care dispunem după serviciu sau universitate și este un subiect primit cu drag de către cei 20 de Igniteri, căci reflectă multe dintre gândurile și preocupările acestei perioade. Ei sunt cei care au reușit să îmbine jobul cu pasiuni absolut diferite și să realizeze ceea ce pare imposibil la prima vedere. Ei sunt eroii noștri pe 7 aprilie!

Ce vor obține invitații de la Ignite Chișinău „After Hours”?

trei ore de inspirație și motivație; vor transforma semnele de întrebare în semne de exclamare; vor cunoaște potențiali mentori; vor înțelege adevărata noțiune a timpului liber; socializare, distracție, cunoștințe noi; un show inedit; 20 de prestații care vor stimula invitații să înțeleagă ce le place să facă cu adevărat.

Participarea la eveniment se realizează pe baza unui bilet achiziţionat în prealabil pe: http://www.fest.md/ro/evenimente/diverse/ignite-chisinau-2017

Pentru mai multe informații, vizitați pagina de facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/IgniteChisinau/?fref=ts

Despre IGNITE

IGNITE este un eveniment care se desfășoară în peste 100 de orașe ale lumii și respectă un concept distinct: vorbitorii îşi împărtăşesc pasiunile personale şi profesionale utilizând 20 de slide-uri care se schimbă automat la fiecare 15 secunde. Rezultatul este o prezentare rapidă și distractivă care se încadrează perfect în 5 minute. Primele ediții Ignite Chișinău s-au desfășurat sub devizele „you.different” și „Failure stories”.