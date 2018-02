Idei năstrușnice la Tiraspol. Regimul separatist anunță că va produce criptovalută

Liderul separatist, Vadim Krasnoselskii, a declarat pentru kommersant.ru, că pentru producere se bazează doar pe investitori ruși. Unul dintre aceștia poate fi fondatorul companiei ”Export rus”, fiul procurorului general al Rusiei, Igor Chaika.

”M-am consultat cu oamenii care înțeleg tehnologia și am ajuns la conluzia că avem nevoie de o bază juridică și de o bază tehnologică”, declarat pentru presa rusă Krasnoselskii. În ceea ce privește "materia primă" pentru producere, energia electrică, liderul de la Tiraspol spune că regiunea are suficiente resurse la îndemână cum ar fi Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, ce ultilizează gazul rusesc pentru a genera energie electrică. Tiraspolul însă plătește un tarif extrem de mic pentru un metru cub de gaz, iar astfel, energia pe care o primeșlte de la Cuciurgan are un preț cu mult sub prețul pieței. Diferența însă, este pusă pe contribuabilul din Republica Moldova, astfel încât, doar în ultimii ani, datoria regiunii din stânga Nistrului depășește 6 miliarde de dolari, iar astfel, Guvernul Moldovei practic subvenționează regimul de la Tiraspol.

"Suntem interesați să vină investitori ruși, au existat propuneri și încă mai vin" a mai declarat Krasnoselskii.

Igor Chaika a comentat pentru presa rusă că în baza proiectul sunt interesați șase investitori, suma invetițiilor căreia ar putea ajunge până la 15 milioane de ruble.

Amintim că criptomoneda este un tip de monedă digitală și este descentralizat pentru a controla tranzacțiile și preveni dubla cheltuială.