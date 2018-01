IGP, cheamă moldovenii înapoi; O campanie prin care cetățenii RM, care lucrează în poliție peste hotare, pot să vină să ofere lecții oamenilor legii din Moldova

Inspectoratul General de Poliție a lansat o campanie prin care cetățenii moldoveni care activează în ca polițiști în alte țări, să revină în Moldova și să ofere cursuri practice oamenilor legii care activează în MAI.

„O deplasare de serviciu din iunie 2017 în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sub egida SOROS Moldova, care avea drept scop preluarea bunelor practici de la colegii noștri englezi, m-a determinat să concep o nouă abordare pe segmentul dezvoltării Poliției Republicii Moldova. Pe Sorin Netida l-am cunoscut în această deplasare. Un polițist englez, cu origini din Moldova, cu o inteligență și voință mare, dar și mult caracter, m-a provocat să dezvoltăm câteva idei benefice atât pentru Poliția Națională, cât și pentru cetățenii moldoveni care și-ar fi dorit să revină acasă să contribuie la dezvoltarea Poliției din RM, cu un grăuncior din experiența de polițist din alte state.

Între timp, am structurat multe idei și ieri mi-a reușit să mă văd la IGP, cu reprezentanții Biroului Relații cu Diaspora în Republica Moldova, d-nii Valeriu Sajin și Ghenadie Slobodeniuc. Am convenit împreună să ne unim eforturile și să realizăm acest proiect inedit în luna august, în perioada 20-26 august (săptămâna diasporei). Am convenit, să acționăm și să motivăm moldovenii plecați la muncă peste hotare, care muncesc în calitate de polițist în alte state dezvoltate, să revină acasă cu suportul financiar al IGP, BRD și al partenerilor externi, pentru o perioadă scurtă și să se împartă cu experiența lor avansată cu colegii polițiști din RM”, a declarat șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc.

În acest scop, au fost deja identificați cetățeni moldoveni care activează în Poliția Canadei, Poliția Republicii Federale Germane, Poliția Română, Poliția Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și din Federația Rusă.

„Toți ei ne vor ajuta să aducem lucruri noi în Poliția Republicii Moldova, să facem Poliția Națională mai puternică, mai pregătită. De asemenea, ne propunem pentru etapa inițială, să identificăm printre ei persoane capabile și curajoase care vor accepta provocarea pentru o posibilă angajare în sistemul polițienesc, la funcții de conducere de la noi din țară. În viziunea mea, Poliția Națională are un potențial uriaș, inclusiv prin prisma Strategiei de Dezvoltare, dar și datorită cetățenilor din diasporă, pe care vrem să-i convingem să revină acasă”, a mai menționat Gheorghe Cavcaliuc.

Această campanie oferă oportunitatea fiecărui compatriot din diasporă căruia îi pasă, să se implice și să contribuie la dezvoltarea, promovarea și realizarea campaniei IGP.

Cei care doresc și care cunosc compatrioți care și-ar dori sa revină acasă pentru a contribui la dezvoltarea Poliției din RM, pot lăsa datele de contact la adresa: gheorghe.cavcaliuc@mai.gov.md