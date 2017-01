Horoscop 3 ianuarie 2017. Capricornii primesc o ofertă surprinzătoare, Gemenii se pregătesc de căsătorie, potrivit stirileprotv.ro.

BERBEC - Se poate să aveţi o idee nemaipomenită, de a recuceri o persoană care nu e de lăsat, pentru c-aţi putea forma un cuplu frumos; e an bun pentru parteneriat. Aţi putea ieşi pe undeva, la un spectacol, la un eveniment monden, să vă bucuraţi de energia noului an.

TAUR - Poate daţi o raită pe la rude, la prieteni, să le ziceţi un La mulţi ani, să petreceţi câteva ore împreună, să vă încărcaţi bateriile. Vă strângeţi la nişte prieteni sau faceţi o rezervare la un restaurant să schimbaţi impresii, să vă faceţi planuri pentru zilele libere pe care le mai aveţi, acum, sau la sfârşitul săptămânii.

GEMENI - O să recuperaţi nişte bani şi-o să tot cheltuiţi din ei, c-apar neprevăzute, pe care nu le puteţi ocoli. Se poate să faceţi cunoştinţă cu cineva care se va ataşa din ce în ce mai mult de voi şi promite să fie o relaţie serioasă, c-aţi trecut proba maturităţii, vă puteţi căsători cât de curând.

RAC - O s-o invitaţi la o cafea pe acea persoană cu care vreţi să reînnodaţi o prietenie, că v-a cam scăpat printre degete. Se poate să aveţi o explicaţie cu cineva care a lipsit de la întâlnire şi vreţi să vă asiguraţi că relaţia nu va avea de suferit, că sentimentele sunt încă vii.

LEU - Aţi putea recupera măcar o parte din banii pe care vi-i datorează diverşi indivizi şi o să vă puteţi lua ce vă trebuie pentru ai voştri. O atmosferă febrilă la o aniversare, sau e o petrecere în cinstea noului an, între colegi, prieteni şi o să vă faceţi şi noi prieteni.

FECIOARĂ - O să vă daţi întâlnire cu cineva de care sunteţi ataşaţi sufleteşte şi de la care aşteptaţi un răspuns, dinainte de Crăciun. E posibil să vi se dea programul peste cap şi să nu mai ajungeţi într-o vizită, c-aveţi un musafir de la drum sau o s-aveţi treaba, la serviciu, acasă.

BALANŢA - Se poate să daţi de nişte reduceri pe la magazine şi să luaţi câte ceva util pentru casa şi să aruncaţi obiectele deteriorate. Se poate să primiţi un cadou, să câştigaţi un premiu sau s-aveţi de luat o sumă de bani dintr-o sursă particulară, e ceva de care-o să vă bucuraţi.

SCORPION - O reuniune amicală o să strângă rândurile, să refaceţi un grup cu care-aţi petrecut clipe minunate de-a lungul timpului. Poate le-aţi rămas datori unor prieteni cu o ieşire la plimbare, la o gustare în oraş, ori să faceţi puţin sport, sau aveţi un hobby comun.

SĂGETĂTOR - Se-anunţa bani, care or să zboare în toate direcţiile, c-o să daţi de lucruri care vă trebuie, sau care vă fac plăcere. Se poate să găsiţi nişte bilete pentru un week-end la schi sau acolo unde-aţi vrut s-ajungeţi anul trecut, poate de anul nou şi n-o să refuzaţi ofertă, poate e şi mai ieftină

CAPRICORN

O să vă ia prin surprindere oferta unui sponsor de a vă finanţa un proiect exact când vă-ntrebaţi de unde o să faceţi rost de bani. Cineva care vă iubeşte va căuta şi o să vă faceţi program de activităţi comune, să vă vedeţi şi cu niscaiva prieteni care v-au dus dorul şi desigur, şi voi lor.

VĂRSĂTOR - Va scoate cineva la o cafea în speranţa c-o să vă schimbaţi atitudinea, ca să vă meargă şi mai bine în relaţia de doi. Se poate să vă-ntoarceţi de pe unde-aţi fost plecaţi şi să vă achitaţi de nişte obligaţii faţă de nişte apropiaţi care merită toată atenţia din partea voastră.

PEŞTI - Prietenii vă tot invita la diverse evenimente şi o să vreţi să aflaţi noutăţi despre cei din grupul vostru şi o să faceţi rondul de onoare. O să scăpaţi de o greutate de pe suflet, staţi de vorbă cu cineva care va-ntelege, vă poate da şi un sfat şi să depăşiţi o perioadă de vid sufletesc - o să fie bine.