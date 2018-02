Horoscop 24 februarie: Astrele sunt de partea acestor nativi

Berbec – Horoscop 24 februarie 2018

Incearca azi sa te apleci mai mult asupra sufletului tau, spre cele mai adanci si ascunse dorinte, pentru ca de acolo poate iesi la iveala o cale noua pentru tine. Nu te lua doar dupa ce vezi usor in jurul tau, adevaratele lucruri bune sunt cele la care ajungi mai greu, care cer o anumita sondare, cercetare, cautare in profunzime.

Ia-ti o pauza in iuresul vietii si stai de vorba cu sinele tau, cu cel pe care il ascunzi in inima, cel pe care nu-l stie nimeni decat tu, pentru ca acea parte din tine are acum nevoie de atentie, de concentrare, de energie.

Si tu poti primi de acolo, din interior, niste sfaturi excelente, dar si tu poti linisti acest ungher al fiintei tale cu o raza de lumina si de pace. Roaga-te azi mai mult si mai intens, pentru ca cele mai adanci dorinte ajung mai repede sus, la ceruri!

Taur – Horoscop 24 februarie 2018

Uneori, e nevoie sa purifici spatiul in care traiesti, sa dai afara ceea ce nu-ti face bine, sa te debarasezi de balastul care te inconjoara. Acorda atentie locului in care te afli si arunca pe fereastra tot ce nu-ti mai face bine, tot ce-ti blocheaza fericirea, tot ce-ti creeaza o senzatie de disconfort, ca si cum ai fi captiv intr-o lume impura.

E un moment excelent de eliberare de lucruri, de oameni, de emotii care nu iti fac bine, deci fa acest gest fara nici un fel de regret. Nu te lega de nimic, mai ales daca acel lucru chiar nu-ti inspira bucurie si pace, ca atare, daca in casa, in inima sau in viata ta exista un gunoi, da-l afara pur si simplu.

Creeaza un spatiu nou de evolutie, ca si cum chiar tu esti altul!

Gemeni – Horoscop 24 februarie 2018

Stai de vorba cu o persoana care reprezinta autoritatea in ochii tai, pentru ca il consideri net superior tie prin experienta sa de viata, prin bagajul de cunostinte pe care il detine, poate prin functia pe care o ocupa in societate si bati la usa lui cu speranta si incredere ca iti va oferi cel mai folositor sfat pentru situatia in care te afli.

Singur nu ai gasit o cale potrivita, de aceea, inainte de a porni spre ceva nou, vrei sa vezi ce-ti transmite acest om. Ideile care vin de la el vor avea efecte fantastice asupra ta: te motiveaza, te ambitioneaza, te incarca la maximum de energie.

Daca ii urmezi indrumarile, vei avea numai de castigat, pentru ca el iti arata o solutie foarte buna, deja verificata in practica.

Rac – Horoscop 24 februarie 2018

Esti eroul salvator al unei persoane care se simte blocata intr-un punct sensibil al vietii sale, dar aparitia ta e ca o portie de energie pentru inima lui extenuata.

Tu ai darul de a-l alina, de a-l linisti, de a-l face sa vada si dincolo de agitatia in care se simte prins, oferindu-i un motiv de relaxare.

Poate doar ii tii companie si il asculti cu inima deschisa, poate ii dai un sfat care are rolul de a-i alunga frica si nesiguranta, deci apropie-te azi de oamenii care au nevoie de un prieten aproape. Face parte din misiunea ta divina sa te dedici uneori acestor oameni, pentru ca tu gasesti cuvantul cel mai potrivit pentru a le readuce zambetul pe fata.

Leu – Horoscop 24 februarie 2018

Hai, recunoaste ca nu le stii pe toate, dar bucura-te cand ai sansa de a invata ceva nou! Esti intr-un moment in care trebuie sa-ti accepti pozitia de simplu invatacel la o anumita materie a vietii si ca, pana vei ajunge la faza in care sa si pui in practica, trebuie sa acumulezi experienta.

Dai piept cu propriile-ti limite, dar in loc sa-ti torni cenusa in cap si sa te lamentezi ca nu stii, nu mai bine intrebi in stanga si-n dreapta pana dai de sursa de informatie cea mai potrivita tie.

Ai azi ocazia de a intalni un om care e dispus sa-ti transmita ceva din ceea ce stie si vei incheia ziua cu sentimentul ca esti cu un dram mai intelept. Invata, toata viata e o scoala!

Fecioară – Horoscop 24 februarie 2018

Ai avea multe de spus cuiva din fata ta, dar ceva te opreste sa fii atat de sincer si sa-ti deschizi inima. Ti-e frica sa nu riposteze, sa nu inteleaga gresit, sa nu aiba si el replici carora sa nu stii cum sa le faci fata, dar nu e bine sa-ti tot reprimi parerile. Daca ai ceva de spus, spune, indiferent de reactiile celor carora te adresezi.

A tacea, a rata ocazia de a vorbi, a te retrage in banca ta lasand pe altul sa se manifeste, ar fi un semn de slabiciune, poate si de lasitate, or ideile pe care vrei sa le expui merita sa fie cunoscute.Fa un pas in fata si spune ce gandesti, ce simti, ce doresti, nu mai tine in tine.

Balanță – Horoscop 24 februarie 2018

De unde nici nu te astepti, azi ai putea primi vesti excelente cu privire la bani. E ca si cum descoperi o noua sursa de venit sau reusesti, numai tu stii cum, sa faci banii de care dispui sa sporeasca!

Bravo tie, ai idei bune si profitabile de a castiga mai mult, dar ti se cere mai multa energie depusa in proiectele tale. Cu cat muncesti mai mult, cu cat iti extinzi mai mult orizonturile si te implici in mai multe directii generatoare de venit, cu atat ajungi mai rapid la prosperitate, ca atare, daca vrei bani mai multi, nu te limita la ceea ce faceai si inainte.

Cauta si alte idei creatoare care sa te puna la treaba pentru un profit binevenit.

Scorpion – Horoscop 24 februarie 2018

Uneori, cele mai bruste solutii sunt si cele mai bune, fara sa ai timp suficient sa analizezi problema pe toate fetele. Azi primesti o veste neasteptata pe care o poti pune imediat in practica.

Nu te mai gandi ce-ar fi fost daca incercai si alta varianta, ci profita imediat de aceasta situatie. Daca ai incepe sa cauti la bani marunti, ai descoperi tot felul de puncte slabe, dar daca o iei ca atare, asa cum apare la prima vedere, ai avea mai multe de castigat.

Cu cat ai mai putin timp la dispozitie, cu atat sansele sa iasa bine sunt mai mari, deci hai, acum e momentul!

Săgetător – Horoscop 24 februarie 2018

Tii mult la independenta ta, ca atare azi dai randament numai daca esti lasat sa faci totul pe cont propriu. Te descurci de minune in acele situatii in care poti lua singur decizii, iti poti construi propria strategie, fara a astepta indrumari de la altii.

Apar suficiente informatii utile pe care le poti in avantajul tau, iar contactul cu lumea este unul pozitiv, de vreme ce dai mereu exact de oamenii de care ai nevoie. Stii exact la cine sa apelezi si pe ce informatii sa te bazezi astfel incat sa-ti iasa toate perfect pe parcursul zilei.

Capricorn – Horoscop 24 februarie 2018

Nu te mai gandi atat de mult la acel eveniment care se apropie, pentru ca fiecare gand care duce acolo, naste in tine numai stari negative.

Oricum se va produce, fie ca il transformi in obsesie sau nu, deci lasa lucrurile sa se scurga fara a mai analiza totul pe toate fetele in ton fatalist. Se vede ca esti puternic influentat de cineva din anturaj care iti prezinta acel moment in cele mai sumbre tonuri, si cum nici tu nu esti, de felul tau, o fire mai optimista, iata ca totul se transforma intr-o mica depresie.

Lupta cu aceasta pasa proasta si nu te lasa coplesit de ea!

Vărsător – Horoscop 24 februarie 2018

O noua iubire se poate contura frumos la orizont si e normal sa te cuprinda emotia, nerabdarea, dorinta de a face pasi mari inainte, spre o urmatoare etapa fireasca in relatia voastra.

Iesi in lume, imbraca-te bine, pune accent pe felul cum arati, cum vorbesti, cum te comporti, pentru ca nici nu stii de unde sare iepurele si cineva este cu ochii pe tine. Poate avea loc o intalnire interesanta cu o persoana care are efecte excelente asupra psihicului tau, descoperind cat de sensibil poti fi in unele momente.

Nu te multumi doar sa primesti gesturile de admiratie, de afectiune, de rasfat, ci ofera si tu in aceeasi masura!

Pești – Horoscop 24 februarie 2018

Nu face din tantar armasar, altfel tot tu iti strici ziua! Lasa stresul deoparte si nu te mai enerva la orice fleac. Motive de iritare vei avea tot timpul, dar numai tu le dai mai multa atentie decat ar merita.

Azi dai piept cu o serie de nimicuri care te scot, de-a dreptul, din sarite, dar daca reusesti sa le tratezi cu indiferenta, vei trece mult mai repede peste ele.

Tu esti cel care le faci sa para mai importante sau mai grave decat sunt, pentru ca cea mai buna solutie, in asemenea situatie, ar fi sa nici nu le bagi in seama, dar e greu de crezut ca vei reusi sa nici nu le observi.