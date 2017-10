Horoscop 2 octombrie 2017. Zi plină de bucurii! Toate zodiile au o zi de vis, cu o singură excepţie

Aspectul astrologic dominant al zilei de azi este benefic pentru toti: trigonul dintre Luna si Jupiter. Ca efect al acestui trigon, suntem cu totii mai optimisti, mai entuziasti, mai energici. De asemenea, cresc sansele de reusita in toate domeniile de activitate. Prin urmare, este o zi buna pentru a aborda problemele cele mai dificile, dar si pentru a ne bucura de viata, scrie eastrolog.ro.

Berbec

In prima parte a zilei este posibil sa luati o hotarare in urma careia sunteti nevoit sa va schimbati programul.

Un prieten v-ar putea solicita sprijinul intr-o problema de sanatate si ar fi bine sa nu va eschivati.

HOROSCOP 2 octombrie 2017 Taur

S-ar putea sa fiti anuntat ca in curand va trebui sa faceti o calatorie in interes de serviciu. Deplasarea va cam incurca planurile dar, in schimb, sunt sanse sa aduca schimbari benefice in plan sentimental.

Daca o colega incearca sa provoace o cearta, pastrati-va calmul si nu va lasati provocat!

HOROSCOP 2 octombrie 2017 Gemeni

Este o zi buna pentru a aborda chestiuni delicate in plan profesional si in afaceri. In a doua parte a zilei aveti ocazia sa rezolvati o problema financiara mai veche.

Comunicarea cu prietenii si cu partenerul de viata ar trebui sa fie foarte buna.

Este de preferat sa nu faceti promisiuni daca nu sunteti sigur ca le veti putea respecta.

HOROSCOP 2 octombrie 2017 Rac

Se pare ca sunteti in forma si va simtiti plin de energie, iar capacitatea de comunicare este de asemenea excelenta. Prin urmare, este o zi favorabila pentru relatiile de toate felurile, profesionale sau personale.

Daca in ultima vreme ati avut dificultati in plan sentimental, astazi aveti posibilitatea sa va detasati putin si sa priviti totul cu obiectivitate.

In plan profesional si in ceea ce priveste sanatatea nu se intrevad probleme deosebite.

HOROSCOP 2 octombrie 2017 Leu

Se pare ca sunteti in forma si aveti ocazia sa puneti la punct un proiect cu sanse mari de reusita, care v-ar putea aduce castiguri substantiale.

In partea a doua a zilei este posibil sa vi se propuna o colaborare. Chiar daca acum nu pare deosebit de promitatoare, ar putea sa va aduca beneficii indirect, sau in timp.

Este posibil sa faceti cunostinta cu o persoana care v-ar putea deveni partener de afaceri.

HOROSCOP 2 octombrie 2017 Fecioară

Este o zi favorabila relatiilor de colaborare. De asemenea, activitatile concepute sau demarate azi au sanse mari de reusita.

Puteti avea succes in afaceri si aveti ocazia sa rezolvati o problema financiara a familiei.

HOROSCOP 2 octombrie 2017 Balanță

Pot avea loc schimbari benefice in viata dumneavoastra, atat pe plan profesional, cat si social.

Poate ca metodele dumneavoastra nu sunt intotdeauna pe placul celor din jur, dar va ajuta sa va indepliniti obiectivele. Perseverati!

Este posibil sa petreceti seara in compania prietenilor. Va sfatuim sa nu neglijati familia.

HOROSCOP 2 octombrie 2017 Scorpion

Se pare ca sunteti intr-o forma intelectuala foarte buna si colaborati excelent cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri.

Astazi aveti sanse mari de succes in toate activitatile legate de familie si camin.

Chiar daca schimbarile la care va ganditi par excelente, va sfatuieste sa tineti cont si de opinia partenerului de viata.

HOROSCOP 2 octombrie 2017 Săgetător

Sunt sanse mari sa aveti o reusita deosebita in plan financiar si sa va bucurati de succes in plan social. Va sfatuim sa profitati la maximum de acest moment favorabil, dar fara sa fortati nota.

Dupa-amiaza este posibil sa fiti nevoit sa faceti un drum neplanificat. Pare sa fie o calatorie in interes personal, dar care va poate aduce si beneficii materiale.

HOROSCOP 2 octombrie 2017 Capricorn

Dupa o perioada destul de dificila, astazi s-ar putea sa va surprinda placut o reusita deosebita in plan financiar.

Aveti idei ingenioase pentru finalizarea unei lucrari importante la locul de munca. Ar fi bine, insa, sa nu refuzati cooperarea cu colegii.

Relatia cu partenerul de viata ar trebui sa decurga fara probleme.

HOROSCOP 2 octombrie 2017 Vărsător

In prima parte a zilei aveti ocazia sa rezolvati o problema financiara de care depinde reusita unei afaceri.

S-ar putea sa fiti nevoit sa faceti o scurta deplasare neplanificata, dar sunt sanse mari sa reusiti tot ce v-ati propus.

Ar fi bine sa petreceti mai mult timp cu familia

HOROSCOP 2 octombrie 2017 Pești

Este o zi foarte favorabila in plan financiar. Nu este exclus sa primiti o prima, ca recompensa pentru contributia la o lucrare importanta.

Sunt favorizate investitiile pe termen lung, dar speculatiile ar trebui evitate.

Ar fi bine sa petreceti seara intr-un mod relaxant, alaturi de cei dragi.