Hit-ul „Despacito” devine cel mai vizionat clip pe youtube

"Despacito", hitul spaniol a bătut un nou record vineri, devenind cel mai vizionat clip de pe YouTube, transmite AFP, citat de UNIMEDIA.

Cântecul a acumulat 2.994 miliarde de vizualizări pe YouTube.

Piesa a întrecut după vizionări cântecul "See you again" de Wiz Khalifa și Charlie Puth. "See you again", o baladă rap, s-a plasat pe numărul unu abia luna trecută, când a întrecut după vizionări legendarul cânten "Gangnam Style" a coreeanului Psy, care s-a menținut pe primul loc 4 ani jumătate.

"Despacito", interpretat de cântărețul din Puerto Rico, Luis Fonsi, a fost deja numit cea mai ascultată piesă la nivel mondial pe platformele de streaming.