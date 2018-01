Hawaii: O alertă falsă de atac balistic a produs panică majoră printre localnicii insulei

Abia după aproape 40 de minute au primit şi noile mesaje, care corectau greşeala.

Comandamentul militar american a transmis că a fost o eroare umană.

„S-a produs o eroare şi a fost emisă o alarmă falsă către telefoanele mobile, televiziuni şi radio. A fost o procedură la schimbarea de tură, când trebuie să se asigure că sistemul funcţionează. Un angajat a apăsat butonul greşit. Este un fapt nefericit şi regretabil. Vom căuta să vedem cum putem să îmbunătăţim procedurile pentru ca aşa ceva să nu se mai întâmple”, a declarat a declarat David Ige, guvernator Hawaii.

"Astăzi a fost o zi pe care majoritatea dintre noi nu o vom uita. O zi terifiantă, în care coșmarurile noastre păreau că devin realitate. O zi în care am strâns ce am putut, încercam să ne dăm seama cum și unde să ne adăpostim și să ne protejăm pe noi și familiile noastre, în care am spus «Te iubesc, al tău/a ta»", a scris pe Twitter guvernatorul Hawaii, David Ige.

Pub

Președintele Coreei de Nord, Kim Jong-un a amenințat că va ataca teritoriul SUA, fapt care l-a determinat pe președintele american Donald Trump să declare că va declanșa acțiuni aspre împotriva statului nord-coreean, transmite și euronews.com.