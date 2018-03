Grupul francez Up se lansează în Moldova. Investiții de milioane pentru un mediu de afaceri mai competitiv

Grupul francez Up a anunțat astăzi despre lansarea sa oficială pe piața din Republica Moldova și a prezentat produsele și serviciile de care se bucură deja peste 24,5 de milioane de angajați,1,3 milioane de angajatori și peste 1 milion de parteneri comercianți din 19 țări ale lumii.

Alinierea Republicii Moldova la practicile internaționale de susținere a angajatorilor și angajaților a fost posibilă grație adoptării Legii nr.166 cu privire la tichetele de masă.





Grupul Up este un grup care operează de 54 de ani la nivel internațional și dezvoltă produse și servicii menite să îmbunătățească și să simplifice viața clienților și a partenerilor.

Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii: Eforturile guvernării în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi cel de reglementare sunt apreciate de investitorii străini. Adoptarea legii cu privire la tichetele de masă este o acțiune vizibilă, care vine în susţinerea angajatorilor şi a angajaţilor, pentru motivarea acestora de a avea o afacere mai transparentă, cu mai multe beneficii pentru salariaţi. Este important ca portofoliul investitorilor străini în Moldova să se extindă, ceea ce denotă că climatul investițional este unul atractiv. Sunt sigur că tichetele de masa reprezintă o soluţie win-win pentru toţi actorii implicaţi: angajatori, angajaţi, autorităţi şi parteneri.”





Julien ANGLADE, Director de zonă Eurasia, Grupul Up: „Decizia grupului Up de a face investiția în Republica Moldova a fost extrem de rapidă grație deschiderii autorităților moldovenești pentru alinierea cadrului legislativ la normele şi practicile internaționale, prin adoptarea Legii cu privire la tichetele de masă. Salutăm această abordare și vă asigurăm că activitatea filialei Up Moldova va susține mediul economic prin produse și servicii dedicate motivării angajaților, optimizării cheltuielilor profesionale și dezvoltarea comerțului local. Promisiunea mărcii Up „Mai bine în fiecare zi” ne responsabilizează permanent să inovăm și să ne adaptăm serviciile.”





Pascal Le Deunff, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Franței în Republica Moldova: „La fel ca și acum 20 de ani, când în Moldova, pentru prima dată, a venit grupul Orange cu servicii inovative de telecomunicații, care în scurt timp au devenit o necesitate, la fel și serviciile grupului Up - suntem siguri că vor constitui un suport indispensabil care oferă multe beneficii pentru mediul de afaceri - angajatorilor și angajaților. Deschiderea pentru inovație și alinierea cadrului legislativ la practicile europene au făcut posibil ca astăzi să participăm la lansarea unei companii cu capital francez de talie internațională la Chișinău. Relațiile moldo-franceze au fost consolidate atât prin investiții, cât și prin faptul că companiile noastre au fost trendsetteri pentru Moldova, care au adus o cultură de business, responsabilă social. Acum, alături de Orange, Mobiasbancă, Lafarge și alte companii anunțăm despre investiția grupului Up.”

Dumitru Cozmolici, CEO, Up Moldova: ”Am construit afacerea în Moldova, despre care anunțăm astăzi, pas cu pas, beneficiind de „savoir faire-ul” și cele mai bune practici ale grupului Up. În acest moment suntem gata să oferim tichete de masă pentru angajatori și anunțăm cu mândrie că avem o rețea extinsă de peste 600 de parteneri pe tot teritoriul Republicii Moldova, printre care cele mai mari rețele de magazine, restaurante, supermarket-uri, cantine etc. Grație dialogului constructiv cu autoritățile și deschiderii acestora pentru performanță am reușit în scurt timp să facem pași concreți și să atragem în Moldova această investiție. Ne propunem să aducem tichetele de masa în fiecare oficiu, pentru ca fiecare angajator se poată să folosească acest instrument de motivare pentru menținerea și loializarea salariaților. Este doar primul pas și în curând vom anunța și alte noi produse și servicii.”

Tichetele de masă Up Dejun reprezintă un produs absolut inovativ pentru țara noastră Acesta are o valoare de până la 45 de lei, se acordă salariaților ce au un contract individual de muncă și reprezintă un beneficiu extra-salarial. Acesta oferă beneficii atât pentru angajatori, cât și pentru angajați.

Beneficiile și avantajele pentru angajatori:

Creșterea motivației și a performanței echipei

Reducerea absenteismului la locul de muncă

Avantajele fiscale asociate produsului

Beneficiile tichetelor de masă pentru angajați:

Scutirea de la plata taxelor salariale

Putere de cumpărare mai mare

Asigurarea unui nivel de trai mai bun și creșterea calității alimentației

Portofoliul de servicii al grupului Up include: pentru angajați - tichete și carduri de masă, cadouri, vacanțe, oferte și reduceri, pentru angajatori - soluții corporative, cum ar fi carduri și platforme de gestiune a cheltuielilor profesionale etc. De asemenea, Grupul Up propune produse și servicii de recompensare, programe sociale și servicii pentru afiliați.

Despre Grupul Up

Grupul Up aparține salariaților săi. Are o cifră de afaceri de 445 milioane de euro și peste 1 milioane de clienți. Zi de zi este alături de milioane de persoane din întreaga lume prin zeci de mărci de produse și servicii. Grupul Up susține economia durabilă și valorile sociale precum dreptatea, drepturile civile și democrația.

Up creează soluţii integrate ca răspuns la necesităţile diverselor pieţe. Compania facilitează accesul la alimentaţie, cultură, odihnă, asistenţă la domiciliu, asistenţă socială, gestionarea cheltuielilor profesionale şi animarea sistemelor de stimulente şi fidelitate.

Mai multe detalii puteți găsi accesa pe www.upmoldova.md.





P.