Grupul de inițiativă „Părinții Solidari” și comunitatea Ask a MOM, solicită parlamentarilor organizarea repetată a consultărilor publice privind alimentația copiilor

Grupul de inițiativă a Părinților Solidari și comunitatea Ask a MOM adresează o scrisoare deschisă parlamentarilor prin care solicită organizarea repetată a consultărilor publice privind alimentația copiilor. Asta din motivul că, la 7 februarie, când au avut loc consultările, au fost prezenți doar cinci părinți.

Numărul scăzut de părinți prezenți la această rundă de consultări publice nu poate fi considerat a fi unul reprezentativ, motiv din care această solicitare de organizare repetată trebuie considerate drept una întemeiată, având în vedere și manifestarea dezamăgirii vizavi de prezența redusă a numărului de părinți. Cea din urmă problemă, are drept cauză o serie de factori:

Vedeți mai jos conținutul integral al scrisorii:

„1. Comunicatul care anunța organizarea consultărilor nu a fost sufficient de explicit. Textul acestuia nu a oferit explicații clare privind posibilitățile de participare a părinților, fiind interpretat drept un anunț despre faptul că a fost identificat un grup concret de personae care au fost invitate.

”Chișinău, 31 ianuarie 2017 – Deputații din Comisia specială pentru eficientizarea cadrului legislativ privind alimentația copiilor în instituțiile preșcolare și de învățământ se vor întâlni, la 7 februarie curent, cu reprezentanții comitetelor părintești din grădinițe și școli. Decizia a fost luată la ședința de astăzi a Comisiei.

În cadrul discuțiilor, părinții vor avea posibilitatea să declare încălcările depistate în cadrul instituțiilor de învățământ preșcolare și școlare, precum și să vină cu propuneri concrete de îmbunătățire a activității acestora, inclusiv a procesului de alimentare, de achiziție a produselor etc. ”;

Comunicatul nu a ajuns la publicul țintă, părinții, fiind publicat pe site-ul Parlamentului, dar și pe pagina de facebook a instituției, fapt care a redus considerabil accesul la informației a persoanelor vizate, care și-ar fi manifestat dorința de participare;

În situația creată, apar următoarele întrebări:

S-a dorit cu adevărat ca părinții să fie prezenți la aceste discuții?

Pentru câte persoane a fost organizată ședința?

În ce mod au fost informați părinții?

Cum a fost asigurată reprezentativitatea părinților în funcție de zona în care locuiesc, tipul de instituții frecventate de copii, etc?

Ținem să precizăm că suntem un grup de părinți, ai căror copii frecventează grădinițele de stat din Chișinău. Deja s-a împlinit un an de când am început a alerta autoritățile despre neregulile din domeniul alimentației copiilor din școli și grădinițe. În timp ce autoritățile locale ne dădeau asigurări că totul e în regulă și pretențiile părinților sunt nefondate, s-a depistat că problemele ar fi cu mult mai grave decât ne-am fi putut închipui, dovedindu-se că copiii sunt alimentați cu produse necalitative, nerecomadate copiilor, ba chiar și cu produsele alterate. S-a mai dovedit și faptul că copiilor la propriu li se ia „bucățica de la gură”, prin organizarea licitațiilor trucate, cu prețuri majorate artificial, pentru că pentru funcționarii publici banul e mai important decât sănătatea a mii de copii.

Deși batem alarma de un an, nu putem obține ca copiilor noștri, locuind într-o țară agrară, să li se ofere fructe și legume proaspete pe masă. Deși avem atâtea organe și autorități abilitate să supravegheze siguranța alimentară a micuților – ANSA, Centre de Sănătate Publice, Ministere și direcții, pe masa copiilor noștri ajung alimente necalitative, alterate și cu termenul expirat. Deși sunt declarate transparente și publice, achizițiile alimentelor pentru școlile și grădinițele din RM sunt în continuare netransparente și reprezintă surse de îmbogățire pentru unii, iar pentru copii noștri surse de boli digestive și spitalizări. Deși copii și tânăra națiune ar trebui să fie considerată prioritate în stat, educatorii, profesorii, dădacele și bucătarii, precum și alți lucrători din această sferă sunt puși sub limita supraviețuirii, fiind remunerați cu salarii mizere și sunt nevoiți să stea cu mâna întinsă la părinți.

Chiar dacă deja mai mult de două luni se discută în Comisie Parlamentară problemele alimentației copiilor, realitatea rămâne a fi dură. Astfel, opinia publică nu cunoaște ce se întâmplă în dosarul licitațiilor trucate. Cu toate că raportul grupului de lucru din cadrul Primăriei Chișinău a stabilit multiple încălcări și deficiențe în activitatea DETS sectoriale, dar și a Direcției Generale Educație Tineret și Sport din Chișinău, nici o persoană nu a fost sancționată disciplinar sau eliberată din serviciu pe motivul încălcărilor comise sau a incompetenței în serviciu.

Chiar dacă s-a vorbit atât despre prețuri majorate în cadrul licitațiilor trucate, 3 din cele 5 DETS sectoriale nu au publicat contractele propriu zise, pentru că societatea civilă să se convingă că practica licitațiilor trucate e depășită.

Astfel rugăm, chiar insistăm să fie repetată ședința cu părinții, pentru a avea posibilitatea de a ne expune toate doleanțele. Cerem ca data, ora și locația evenimentului să fie anunțate din timp în presă, pe rețelele de socializare, dar nu doar pe pagină web și de facebook a Parlamentului.”