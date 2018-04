Grupul Wu-Tang Clan a fost dat în judecată pentru 1 milion de dolari

Wu-Tang Clan a fost dat în judecată de un fotograf, care spune că grupul hip-hop american nu i-a cerut permisiunea să folosească o imagine a sa pentru coperta celebrului album "Once Upon a Time in Shaolin", artistul cerând despăgubiri de 1 milion de dolari, potrivit bbc.com.