Grupul Petrenco rămâne sub control judiciar. Curtea de Apel a respins recursul avocaților

Curtea de Apel Chișinău a respins recursul avocaților grupului petrenco. Astfel, cei șapte învinuiți în dosar rămân, în continuare, sub control judiciar. Avocatul celor șapte spune că decizia instanței este ilegală.

„Am avut speranța că instanța va lua o decizie legală măcar în sediul noi. Ei au respins recursul nostru, au menținut decizia primei instanțe. Noi am înaintat un recurs perfect legal, noi am avut o poziție bazată pe probe materiale care permit și obligă instanța de judecată să anuleze măsura asupra grupului Petrenco. Dânșii consideră că grupul Petrenco trebuie să se afle în continuarea sub control judiciar”, a declarat avocatul Eduard Rudenco.

De menționat este că, astăzi, 12 ianuarie, Curtea de Apel a menținut decizia Judecătoriei Rîșcani.

Amintim că fostul deputat Grigore Petrenco şi alți participanţi la un protest în faţa Procuraturii Generale au fost reţinuţi pe 6 septembrie 2015, fiind învinuiţi de organizarea dezordinilor în masă. În februarie 2016, ei au fost plasaţi în arest la domiciliu, iar din aprilie anul trecut se află sub control judiciar şi nu au dreptul să părăsească ţara şi să participe la proteste.