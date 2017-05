Grupul „Adoptă un vot” organizează a II-a ediție a offline-ului. De data aceasta în Moldova

Reprezentanții diasporei anunță despre organizarea celei de-a II-a ediții a Offline-ului „Adoptă un Vot”. Evenimentul va avea loc în luna august în Republica Moldova, scrie pe pagina sa de socializare activistul Dumitru Vicol.

„Offline-ul de la Veneția a demonstrat că există un potențial uman imens ce își dorește să contribuie la dezvoltarea Moldovei prin proiecte de ordin social, economic, educațional, cultural etc. Deși activiștii din Diaspora și Țară sunt implicați in diferite proiecte menționate în planul de acțiuni este nevoie de o nouă întrunire să stabilim următoarele obiective și proiecte. Conform sondajului efectuat imediat după offline, 91% din participanți și-au arătat disponibilitatea de a participa la următorul offline. Din acest motiv, am dorit să-l organizăm”, a scris reprezentantul diasporei din Londra, Dumitru Vicol pe pagina sa de facebook.

În acest sens, sunt rugați toți activiștii aflați peste hotare, dar și din țară să fie receptivi și să completeze formularul (care poate fi găsit pe pagina „Adoptă un Vot”) până în data de 15 iunie pentru a identifica forma optimală a offline-ului.

UNIMEDIA amintește că, în perioada 18-19 martie, membrii grupului creat pe Facebook „Adoptă un vot” au organizat un offline, în care reprezentanții diasporei au putut discuta mai multe subiecte, printre care: organizarea alegerilor peste hotare, realizarea proiectelor sociale, economice, educaționale și de caritate în R. Moldova, precum și despre alte aspecte specifice diasporei.

Comunitatea Adoptă un Vot s-a născut în preajma alegerilor prezidențiale ca o necesitate de mobilizare a cetățenilor moldoveni de peste hotare la vot. Grupul a fost punctul de pornire pentru Dosarul Diasporei, dar și pentru alte proiecte sociale și de caritate. În prezent comunitatea numără aproape 98 de mii de membri.