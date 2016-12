Google testează noi sugestii la căutări, ajutând descoperirea aplicaţiilor relevante din Play Store

Google Play Store va primi o versiune îmbunătăţită a funcţiei de căutare, oferind sugestii care să ajute descoperirea mai rapidă a aplicaţiilor relevante, permiţând utilizatorilor să separe rezultatele afişate pe baza tipului de conţinut sau subiectul adresat.

Noul set de sugestii apare sub caseta de căutare, luând forma unui set de etichete definind arii de interes sau tipuri de conţinut (ex, Crăciun, imagini de fundal, 3D, etc).

Momentan, noile sugestii la căutări sunt vizibile doar pentru un grup restrâns de utilizatori incluşi în programul de testare, urmând ca debutul oficial să fie anunţat la o dată ulterioară.

Trebuie spus că afişarea sugestiilor la căutări nu este tocmai nouă pentru produsele Google, o funcţie similară fiind disponibilă de ceva timp pentru utilizatorii Google Search, la folosirea modului de căutare pentru imagini.