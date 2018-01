Globurile de Aur 2018. Lista câștigătorilor

Prezentatorul Seth Meyers a dat startul, duminică seara, la Los Angeles, galei de decernare a Globurilor de Aur, o ceremonie marcată de scandalul sexual de la Hollywood declanșat odată cu dezvăluirea comportamentului reprobabil pe care ani de zile l-a avut celebrul producător Harvey Weinstein.



„Ne aflăm în 2018, marijuana este în cele din urmă autorizată, iar hărţuirea sexuală nu mai este. Va fi un an bun”, a spus prezentatorul Seth Meyers.

Așa cum era de așteptat, Guillermo del Toro a primit duminică seară, în cadrul celei de a 75-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun regizorpentru filmul „The Shape of Water”. Povestea de dragoste fantastică dintre o femeie mută și solitară şi un monstru reptilian a primit un Glob de Aur şi pentru coloana sa sonoră, care i-a fost decernat compozitorului francez Alexandre Desplat.

Regizorul a concurat la această categorie importantă cu nume mari precum Martin McDonagh („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”), Christopher Nolan („Dunkirk”), Ridley Scott („All the Money in the World”) şi Steven Spielberg („The Post”).

Guillermo del Toro a ratat însă premiul și pentru cel mai bun scenariu, la care fusese de asemenea nominalizat, dar care i-a fost acordat lui Martin McDonagh pentru „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” a fost recompensat cu Globul de Aur pentru cel mai bun film la categoria dramă şi a devenit, alături de serialul TV „Little Big Lies”, câştigătorul serii, cu nu mai puţin de patru statuete. Pelicula regizată de Martin McDonagh a concurat la această categorie cu „Call Me By Your Name”, „Dunkirk”, „The Post” şi „The Shape of Water”. Filmul a mai primit trei statuete, decernate actorilor Frances McDormand (rol principal feminin într-o dramă), Sam Rockwell (rol secundar masculin) şi lui Martin McDonagh pentru scenariu.

Britanicul Gary Oldman a primit duminică, în cadrul celei de a 75-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-o dramă pentru rolul din „Darkest Hour”, iar Frances McDormand a și-a adjudecat premiul pentru cea mai bună actriţă într-o dramă.

„Lady Bird” a fost considerat cel mai bun film la categoria comedie sau musical. Pelicula regizată de Greta Gerwig a concurat la această categorie cu „The Disaster Artist”, „Get Out”, „The Greatest Showman” şi „I, Tonya”.

Actorul James Franco a obținut premiul pentru cel mai bun actor într-un film comedie sau musical, pentru rolul din „The Disaster Artist”, unde a concurat cu Steve Carell („Battle of the Sexes”), Ansel Elgort („Baby Driver”), Hugh Jackman („The Greatest Showman”) şi Daniel Kaluuya („Get Out”). „The Disaster Artist” relatează epopeea unui film ratat de la Hollywood, în care actorul joacă alături de fratele său Dave şi de Seth Rogen. Pelicula spune povestea turnării filmului „The Room” de Tommy Wiseau, căruia James Franco i-a mulţumit când a primit premiul şi care l-a însoţit pe scenă. „Sunt încântat să împart acest moment cu el astăzi”, a spus Franco, regizorul şi totodată actorul principal din „The Disaster Artist”.

Nicole Kidman a câştigat primul Glob de Aur al serii, fiind considerată cea mai bună actriţă într-un miniserial sau film de televiziune pentru rolul său din „Big Little Lies”, în care joacă rolul unei femei bătute de soţul ei. Ea a avut cuvinte de laudă pentru colega sa de platou şi totodată coproducătoara miniserialului, Reese Witherspoon. „Wow, puterea femeilor!”, a spus Kidman după ce a primit al patrulea Glob de Aur al carierei.

„Big Little Lies” a dominat, de altfel, competiţia. După ce Nicole Kidman a primit trofeul pentru cea mai bună actriţă într-un miniserial sau film de televiziune, Laura Dern şi Alexander Skarsgard au primit distincţiile pentru cea mai bună actriţă în rol secundar şi respectiv cel mai bun actor secundar într-un serial, miniserial sau film de televiziune.

În cele din urmă, însăși producţia „Big Little Lies” a primit premiul pentru cel mai bun miniserial sau film de televiziune.

Sam Rockwell a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din producţia „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Este primul Glob de Aur pentru tânărul actor.

Serialul „The Handmaid's Tale”, care spune povestea unei lumi distopice în care femeile fertile devin sclave sexuale, a câştigat duminică seară Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramatic. Serialul a concurat la această categorie cu „The Crown”, „Game of Thrones”, „Stranger Things” şi „This Is Us”.

Elisabeth Moss a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un serial dramatic, pentru rolul ei din „The Handmaid's Tale”.

Globul de Aur pentru cel mai bun actor principal într-un serial dramatic a fost primit de Sterling K. Brown, pentru rolul din „This Is Us”.

„The Marvelous Mrs. Maisel” a fost considerat cel mai bun serial de comedie sau muzical.

La rândul ei, actriţa Rachel Brosnahan a primit Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un serial de comedie sau musical pentru rolul ei din „The Marvelous Mrs. Maisel”.

Aziz Ansari a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie sau muzical pentru rolul din „Master of None”.

Allison Janney a primit premiul pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar pentru rolul ei din „I, Tonya”, un film despre viaţa controversatei patinatoare, devenită campioană olimpică, Tonya Harding. La această categorie au mai concurat actriţele Mary J. Blige („Mudbound”), Hong Chau („Downsizing”), Laurie Metcalf („Lady Bird”) şi Octavia Spencer („The Shape of Water”).

Coproducţia franco-germană „In the Fade”, regizată de Fatih Akin, a fost considerat de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood cel mai bun film străin. Pelicula a mai concurat la această categorie cu filmele „First They Killed My Father”(Cambodgia), regizat de Angelina Jolie, „Loveless” (Rusia), „A Fantastic Woman” (Chile) şi „The Square” (Germania-Franţa-Suedia).

Filmul, în care rolul principal este deţinut de Diane Kruger, este povestea unei femei care încearcă să se răzbune după moartea soţului ei kurd şi a fiului ei într-un atac cu bombă al unor neonazişti. Actriţa germană a fost deja recompensată cu premiul de interpretare feminină la Cannes pentru rolul ei din acest thriller.

Regizorul Akin, fiu al unor imigranţi turci, i-a mulţumit lui Diane Kruger în discursul său festiv, afirmând că actriţa merită acest premiu.

Producţia „Coco” a primit duminică seară, în cadrul celei de a 75-a ediţii a Globurilor de Aur decernate de Asociaţia presei străine de la Hollywood, premiul pentru cel mai bun film de animaţie. „Coco” a ratat însă trofeul pentru cel mai bun cântec original („Remember Me”), care a fost primit de „This Is Me”.

LISTA COMPLETĂ A CÂȘTIGĂTORILOR LA GLOBURILE DE AUR 2018

Iată cele 25 de premii decernate în cadrul galei de duminică seară de la Beverly Hilton Hotel.

Cel mai bun film categoria dramă: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Cel mai bun film categoria musical sau comedie: "Lady Bird"

Cea mai bună actriţă într-o dramă: Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Cel mai bun actor într-o dramă: Gary Oldman ("Darkest Hour")

Cea mai buna actriţă într-un film musical sau comedie: Saoirse Ronan ("Lady Bird")

Cel mai bun actor într-un film musical sau comedie: James Franco ("The Disaster Artist")

Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro ("The Shape of Water")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Allison Janney ("I, Tonya")

Cel mai bun actor în rol secundar: Sam Rockwell ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Cel mai bun scenariu: Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri")

Cel mai bun film de animaţie: "Coco"

Cel mai bun film într-o limbă străină: "In the Fade" (Germania-Franţa)

Cea mai bună coloană sonoră originală: Alexandre Desplat("The Shape of Water")

Cel mai bun cântec original: "This Is Me" (The Greatest Showman)

Cel mai bun serial de televiziune categoria dramă: "The Handmaid's Tale"

Cel mai bun serial de televiziune categoria musical sau comedie: "The Marvelous Mrs. Maisel"

Cel mai bun miniserial sau film de televiziune: "Big Little Lies"

Cea mai bună actriţă într-un miniserial sau film de televiziune: Nicole Kidman ("Big Little Lies")

Cel mai bun actor într-un miniserial sau film de televiziune: Ewan McGregor ("Fargo")

Cea mai buna actriţă într-un serial de televiziune dramatic: Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale")

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune dramatic: Sterling K. Brown ("This Is Us")

Cea mai buna actriţă într-un serial de televiziune musical sau comedie: Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune musical sau comedie: Aziz Ansari ("Master of None")

Cea mai buna actriţă în rol secundar într-un serial, miniserial sau film de televiziune: Laura Dern ("Big Little Lies")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserial sau film de televiziune: Alexander Skarsgard ("Big Little Lies")

Oprah, prima femeie de culoare care primește un Glob de Aur pentru întreaga activitate

Oprah Winfrey a devenit duminică seară prima femeie de culoare care a primit un Glob de Aur pentru întreaga activitate, prilej cu care a rostit un discurs pasionat de susţinere a celor care au denunţat comportamentul sexual inadecvat de la Hollywood şi nu numai, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Actriţă, producătoare de filme şi de televiziune şi managerul propriului post de televiziune (OWN), Winfrey, 63 de ani, a fost răsplătită pentru faptul că este un model pentru femei şi o persoană care a promovat personaje feminine puternice.



Oprah Winfrey, care la fel ca cele mai multe dintre participantele la gală a purtat o rochie neagră în semn de solidaritate cu victimele comportamentului sexual neadecvat, a fost prima femeie de culoare care a primit premiul Cecil B. De Mille, alăturându-se unor personalităţi precum Meryl Streep, Steven Spielberg, Barbra Streisand şi Sophia Loren.



Winfrey s-a folosit de discursul său de mulţumire pentru a elogia femeile care şi-au împărtăşit poveştile lor privind hărţuirea sexuală şi abuzurile suferite, afirmând că „o nouă zi este la orizont” pentru fete şi femei.

Ea a reamintit că a fost inspirată în copilărie de laureatul premiului Cecil B. DeMille Sidney Poitier, primul actor de culoare care a câştigat un Oscar pentru cel mai bun actor, scrie digi24.ro



Oprah Winfrey a produs şi a jucat în 2014 în filmul despre mişcarea pentru drepturi civile „Selma” şi în 2017 în „The Immortal Life of Henrietta Lacks”. Ea a fost nominalizată la Oscar în 1986 pentru rolul ei din „The Color Purple”, pe care mai târziu l-a finanţat ca musical.