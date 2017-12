Globurile de Aur 2018: Actriţele se vor îmbrăca în negru, pentru a protesta faţă de abuzurile sexuale

Mai multe surse au declarat pentru publicaţia americană People că actriţele vor să protesteze astfel faţă de "cultura comportamentului sexual nepotrivit" din industria de divertisment.

Astfel, atât actriţe care sunt nominalizate, cât şi staruri care vor înmâna premii vor purta ţinute negre. Printre acestea se numără, potrivit surselor, Jessica Chastain, Meryl Streep şi Emma Stone.

Aceleaşi surse au spus că totul a început cu un mic grup de actriţe, dar mişcarea a luat amploare.

The New York Times a publicat, la începutul lunii octombrie, o anchetă despre comportamentul de "prădător sexual" al producătorului de cinema Harvey Weinstein. Peste o sută de femei l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire, agresiune sexuală şi viol. Trei anchete sunt în curs, deschise de autorităţile din Londra, New York şi Los Angeles.

Weinstein a fost înlăturat din rândul membrilor Academiei de film americane, Academiei de film britanice şi Sindicatului regizorilor americani.

De asemenea, în ultimele luni, numeroase vedete americane au fost suspendate sau concediate în urma acuzaţiilor de hărţuire sexuală ori comportament nepotrivit. Jurnalistului Charlie Rose, în vârstă de 75 de ani, i-au fost anulate brusc contractele cu CBS, PSE şi Bloomberg. Matt Lauer, starul "NBC News", în vârstă de 59 de ani, vedetă a matinalului de 20 de ani, a fost concediat recent, chiar înainte să intre în emisiune, pentru "violarea flagrantă a principiilor companiei". La Fox News, Bill O'Reilly, în vârstă de 68 de ani, a fost concediat, în aprilie, pentru fapte similare. Iar conducerea The New York Times l-a suspendat pe unul dintre reporterii săi politici, în urma unor acuzaţii de hărţuire sexuală.

Printre vedetele acuzate de abuz sexual se numără şi actorul Kevin Spacey, regizorul Bryan Singer, actorul Dustin Hoffman, producătorul muzical Russell Simmons, actorul de comedie Louis CK şi actorul Geoffrey Rush.

Cea de-a 75-a ediţie a premiilor Globul de Aur, decernate de Asociaţia presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), va avea loc pe 7 ianuarie 2018, la Los Angeles. Gala va fi prezentată de vedeta TV Seth Meyers.