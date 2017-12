Ghimpu îl ia peste picior pe Filip: „Poate cuvântul „onest” înseamnă deja om bogat cu bani furați?”

„De două zile mă tot chinui să înțeleg sensul cuvintelor rostite de Prim-ministrul Pavel Filip ce ține de publicarea raportului Kroll-2. Citez: „Dacă ar fi acum să facem publice toate numele, care se găsesc în acest raport, eu vă asigur, că 90% din aceste nume sunt oameni absolut onești, dar care pur şi simplu au fost în acest circuit. De aceea, nu pot fi făcute publice aceste nume””.

Ghimpu spune că aceasta este o apreciere halucinantă, luând în vedere că declarațiile au fost făcute de un prim-ministru. Potrivit președintelui PL, acesta ar trebui să fie un exemplu de echidistanță și grijă pentru bugetul statului.

„Interesantă concluzie: miliardele furate, băncile falimentate, cei implicați fiind oameni absolut onești, imaculat de „cinstiți”! Ce fel de logică trebuie să ai, ca să-i numești „onești” pe oamenii, cărora le împrumuți bani, iar ei nu-i întorc?!!! Poate Prim-ministrul vorbește despre altfel de onestitate? Poate el are în vedere „onestitatea” față de persoana, pentru care omul a fost impus să ia aceste credite, lui revenindu-i un mic procent, iar ceilalți bani ajungând în buzunarul „comanditarului”?

Și oricum „onestul” este vinovat, pentru că n-a anunțat organele de drept și astfel a devenit complice în furtul banilor!!! Or, poate între timp, s-a schimbat sensul cuvântului ONEST și eu nu sunt la curent? Poate cuvântul “onest” înseamnă deja OM bogat CU BANI FURAȚI ? Nu cred, dar mai bine să verific dicționarul explicativ: ONÉST, -Ă, onești, -ste, adj. Cinstit, de treabă, corect. – Din lat. honestus, it. onesto, sursa: DEX '09 (2009). După cum vedeți, ONEST înseamnă, ca și până acum: OM CINSTIT, DE TREABĂ, CORECT - definiția a rămas aceeași! Dar problema este, că vorba despre delapidatorii băncilor nu e spusă de un copil, care abia a început să vorbească, ci de un Prim-ministru! Zău că nu mai știu cui să cred: dicționarului sau Prim-ministrului? Sau, și unuia, și altuia, în cazul în care banii au ajuns nu în buzunarul celui care a luat credite, ci în buzunarul celui, ce l-a „rugat frumos” să o facă”.

Mihai Ghimpu acuză persoanele care au luat credite că dat banii la adevărații destinatari, dar nu au returnat bradul.

„Adevărul poate fi că acei oameni care au luat credite, într-adevăr, s-au ținut de cuvânt și au dat tot ce trebuia să dea anume cui trebuia! Posibil, aceasta și înseamnă „om onest” în accepția Prim-ministrului... Iar P. Filip crede că și DEX-ul are în vedere exact ceea ce a subînțeles el, Prim-ministrul, din explicația termenului. Rămâne să vedem...

Față de cine au fost „onești” cei 90 % din lista celor incluși în raportul Kroll-2, lumea cred că poate singură să-și imagineze. Oare nu cumva anume din acest motiv sunt protejați așa de tare cei din listă, fiind declarați „onești”??? Or, dacă nu este nimic de ascuns, atunci la ce bun să pui lista sub preș, de parcă ar fi cel mai mare secret de stat, lăsând loc pentru interpretări ? Așa că, până nu va fi publicat raportul Kroll-2 INTEGRAL, vom avea dreptul să credem cu toții că CINEVA ANUME nu-și dorește acest lucru, pe motive că figurează singur în listă. Și că Prim-ministrul P. Filip tocmai de asta este nevoit să ne convingă pe noi, muritorii de rând, că nu-i obligatoriu să cunoaștem tot raportul, inclusiv lista “oneștilor”. Aș aprecia în alte condiții intenția lui creștinească de a ne proteja nervii de stres, dar, lumea trebuie să-și cunoască în sfârșit “eroii”, altfel riscăm să ne trezim cu alte miliarde furate (cine știe dacă lucrul ăsta nu s-o fi întâmplat din nou între timp?) Cine știe, poate până la anul, cu ocazia centenarului MARII UNIRI, ni se vor întoarce toate miliardele furate! Să vedem!

Dar până atunci, mă opresc aici, scandând: Trăiască Guvernarea “noastră”! Trăiască Justiția “noastră”! Trăiască noii “noștri” Primari! Trăiască miliardarii!

Ceilalți, trăiți cum puteți... Dacă mai puteți””, a mai scris Ghimpu pe pagina sa de Facebook.

P.S. La interpelarea mea privind desecretizarea listei creditelor neperformante, Guvernatorul BNM S. Cioclea a invocat secretul anchetei. Atunci am înțeles, că de fapt nu este vorba despre secretul anchetei, ci despre secretul Guvernării, lucru confirmat prin publicarea raportului Kroll în sinteză.

UNIMEDIA amintește că 90 la sută dintre numele care apar în raportul Kroll 2 sunt ale oamenilor „absolut onești”, afirmă premierul Pavel Filip, fiind întrebat de ce nu a fost făcut public raportul Kroll 2 integral, ci doar sinteza acestuia.