Ghimpu, despre plecarea lui Dârda din PL: Pentru mine e clar că avea presiuni. Omul ăsta pe care-l cheamă Plahotniuc primește plăcere

Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, afirmă că nu a știut despre intenția deputalui Iurie Dârda de a părăsi fracțiunea parlamentară, și că a aflat tot de pe Facebook. Potrivit lui Ghimpu, Iurie Dârda ar fi fost constrâns să plece.

„Am citit şi eu aseară. Mi-au comunicat colegii. Era clar lucrul ăsta. Care fracțiune a mai rămas întreagă? PL-ul. Au încercat anterior și pentru că n-au reușit au început să pună presiuni cu arestarea primarului, a ministrului, poate și a mea”, a declarat Ghimpu în cadrul emisiunii În Profunzime de la ProTV.



Mai mult, liderul PL afirmă că în spatele acestei plecării ar sta președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc.

„Pentru mine e clar că avea presiuni, avea controale, nu-mi răspundea la telefoane. Chiar și după acest anunţ nu am luat legătura cu el (n.r. - Iurie Dârda). O să vină în Parlament, am înțeles că nu depune mandatul, și dacă o să vrea o să discutăm. Eu nu cred că el pur şi simplu aşa a decis. Eu îl înţeleg, dacă i s-a pus cuţitul la gât sau barda deasupra capului. Omul are afaceri, acolo lucrează mii de oameni, sunt contracte, eu nu cred că pur și simplu așa a făcut. Omul ăsta pe care-l cheamă Plahotniuc primește plăcere de la asta”, a mai spus Mihai Ghimpu.

Potrivit liberalului, Dârda s-ar afla în România.

UNIMEDIA amintește că recent deputatul PL, Iurie Dârda, a anunțat că părăsește fracțiunea politică din care face parte. Dârda a declarat că motivul ar fi campania de denigrare la care ar fi fost supus în ultima perioadă, și faptul că nu dorește ca și Partidul Liberal să sufere de pe urma acestor acțiuni.

În cadrul sesiunii parlamentare anterioare, deputatul Iurie Dârda nu s-a prezentat la mai mult de jumate din ședințele Parlamentului. Potrivit stenogramelor, absența deputatului PL era motivată prin cereri.