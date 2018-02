Gheorghe Brega, despre combinațiile legate de păcura din rezerva de stat: În ultimii cinci ani, s-au cerut 37 de milioane de lei pentru încălzirea acesteia

Ce-i drept, fostul vicepremier nu spune de ce a ales să facă aceste dezvăluiri abia peste 2 ani. Mai nou, Ghenadie Brega scrie: "În 2016 am fost informat de direcţia Agentiei Rezerve Materiale că, pentru păstrarea păcurei din rezervele statului, s-au plătit în ultimii cinci ani 37 mln lei la CET-2". După ce a aflat de acest aspect, Brega spune că a cerut să meargă la fața locului, să vadă ce înseamnă încălzirea păcurii.

"Am solicitat informația de la Ministerul Economiei şi am primit confirmare. Am invitat reprezentanții Ministerului să-mi explice acest “fenomen”, deoarece se cunoaşte că aburii provin în rezultatul arderii gazelor naturale la producerea energiei electrice şi, practic, aceşti aburi nu costă nimic. Mi-au lămurit că, pentru producerea aburilor necesari pentru încălzirea pacurei, sunt instalații speciale, care produc pierderi", spune Brega.

"Bineînţeles că nu am crezut şi am decis să plec la faţa locului. Acolo - surprize, desigur nu exista nici un utilaj, iar aburii de la producerea energiei electrice sunt real utilizaţi, care de fapt reprezintă un rebut în rezultatul tehnologiei de producere a energiei electrice", mai punctează fostul vicepremier.

La CET-2, Gheorghe Brega avea să descopere că aburii respectivi erau folosiți și pentru creșterea legumelor în niște sere aflate pe teritoriul întreprinderii. "Explicația a fost că aceste legume sunt crescute pentru angajații întreprinderii şi muncitorii le procură la un preț mai redus. Deoarece în apropiere se aflau câțiva muncitori, i-am întrebat dacă le-au fost vândute legume şi la ce preț. Am primit răspunsul așteptat - niciodată nu au procurat nimic. Au spus ca nu cunosc ce se întâmpla cu aceste legume şi unde pleacă", mai spune Brega.

La final, fostul vicepremier a tras concluziile acelei vizite: "Din 2016 nu s-a mai cerut plata pentru încălzirea păcurei, iar situaţia la moment nu o cunosc.

Iată încă un episod din istoria băieților șmecheri".

Nu este prima istorie legată de acest ajutor. Potrivit lui Gheorghe Brega, care în 2016 îndeplinea și funcția de președinte al Comisiei interdepartamentale pentru ajutoare umanitare "repartizarea păcurei către beneficiari nici până în ziua de azi nu s-a făcut", pentru că instituțiile responsabile și în special Ministerul Economiei nu s-a decis asupra unei scheme de distribuire a acestui păcure către beneficiari. Păcura urma să ajungă la cetățenii care fac parte din păturile social-vulnerabile din municipiul Chișinău, cel mai probabil sub forma unor Gkalorii indicate în factură, pe care beneficiarii să nu le plătească.

După circa două luni de dezbateri între Comisia Interdepartamentale pentru Ajutoare Umanitare și Ministerul Economiei s-a elaborat, s-a decis că "Agenția Rezerve Materiale, prin contract, eliberează păcura Primăriei municipiului Chișinău, iar aceasta la rândul sau, prin contract, o eliberează CET- ului doar pe hârtie pentru a exclude cheltuieli suplimentare". Planul însă nu a ajuns să fie pus în aplicare, deoarece trecuse perioada de încălzire și s-a decis ca păcura să fie arsă în sezonul 2017-2018, potrivit lui Gheorghe Brega.