Germania: Abordarea mai aspră a cancelarului Merkel faţă de Rusia provoacă rezistenţă în clasa politică

Într-un articol de opinie apărut luni în cotidianul Die Welt, Michael Roth, membru al Partidului Social-Democrat (SPD), partener în coaliţia de guvernare, susţine că, deşi Uniunea Europeană are nevoie de un front comun în privinţa Rusiei, sancţiunile ar trebui să vizeze aducerea Moscovei la masa negocierilor, agerpres.



„Sancţiunile nu sunt un scop în sine. Ele ar trebui să încurajeze oamenii să revină la masa negocierilor pentru a lucra la soluţii rezonabile... Reflexele anti ruse sunt la fel de periculoase ca şi relativizarea naivă a politicilor marcate de naţionalism ale conducerii ruse”, a scris Roth.



Afirmaţiile sale se fac ecoul comentariilor preşedintelui Frank-Walter Steinmeier, tot un social-democrat, potrivit cărora pentru Germania miza este prea mare pentru a prezenta Rusia - ţară cu care Germania are legături de afaceri şi energetice extinse - drept un inamic.



Multe state occidentale fac presiuni în favoarea unei poziţii mai ferme împotriva Rusiei din cauza susţinerii oferite de aceasta preşedintelui sirian Bashar al-Assad, al cărui regim este acuzat că a folosit arme chimice în războiul civil din ţară.



Opiniile în cadrul coaliţiei de guvernare de la Berlin nu sunt neapărat divizate de-a lungul liniilor de partid. Ministrul de externe Heiko Maas, social-democrat, a părut să se distanţeze de abordarea conciliantă faţă de Moscova, în timp ce Alexander Dobrindt, deputat al Uniunii Creştin-Sociale bavareze (CSU), a pus sub semnul întrebării eficienţa sancţiunilor împotriva Rusiei.



Succesiunea de intervenţii, de la cele ale lui Roth şi Steinmeier din SPD, până la ale lui Dobrindt şi fostul ministru al apărării, Karl-Theodor zu Guttenberg, la dreapta scenei politice, scot în evidenţă felul în care autoritatea diminuată a cancelarului Merkel în al patrulea şi, probabil, ultimul său mandat, îi limitează marja de manevră.



„Ne facem situaţia mai uşoară, lăsându-i pe alţii să facă munca murdară”, a declarat Guttenberg pentru cotidianul Bild, despre decizia cancelarului ca Germania să nu fie implicată în loviturile aeriene lansate sâmbătă de SUA, Franţa şi Marea Britanie în Siria.



„Este bine când cineva încă acţionează atunci când altcineva ucide copii, oameni nevinovaţi”, a subliniat Guttenberg, considerat la un moment dat un potenţial succesor al Angelei Merkel, înainte de a cădea în dizgraţie în urma unui scandal de plagiat.