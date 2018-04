George R.R. Martin lansează „Fire and Blood", o carte despre istoria dinastiei Targaryen. A făcut și un anunţ despre volumul VI din saga „Game of Thrones"

Scriitorul american George R.R. Martin a anunţat că va lansa o carte despre istoria dinastiei Targaryen, pe 20 noiembrie, şi că volumul al şaselea din saga „Game of Thrones", atât de aşteptat de fani, nu va apărea pe piaţă anul acesta.

Acţiunea noii cărţi, „Fire and Blood", are loc cu mai multe secole înainte de cea din „Game of Thrones", în acelaşi regat imaginar Westeros, a explicat scriitorul pe blogul său.

El a mai spus că nu este vorba despre un roman, ci mai degrabă despre o carte istorică, ce prezintă povestea regilor din dinastia Targaryen, scrie mediafax.

Cartea poate fi deja precomandată pe principalele site-uri de vânzări.

În ceea ce priveşte al şaselea volum al seriei „Game of Thrones", „The Winds of Winter", acesta „nu va sosi, cel puţin nu în 2018", a mai spus romancierul.

Din 2012, scriitorul în vârstă de 69 de ani a publicat mai multe pasaje din noua carte.

Între 1996 şi 2011, George R.R. Martin a publicat cinci volume din saga fantastico-medievală „Game of Thrones". A lăsat însă să treacă şase ani între al patrulea şi al cincilea roman.

Romanele din această serie au fost traduse în 47 de limbi străine, inclusiv în română, şi s-au vândut în peste 60 de milioane de exemplare pe plan mondial.

De la sezonul al şaselea al serialului care a fost realizat după aceste cărţi, scenariştii nu se mai bazează direct pe textele scriitorului.

Al optulea şi ultim sezon al serialului TV „Urzeala tronurilor/Game of Thrones" va fi difuzat pe micile ecrane în 2019, a anunţat, la începutul lunii ianuarie, postul HBO, care nu a precizat, însă, şi luna în care este programată premiera. Serialul va fi difuzat pe HBO şi Sky Atlantic.

Ultimele şase episoade ale serialului vor fi difuzate la mai mult de un an de la încheierea sezonului al şaptelea.

Serialul este cel mai mare succes al postului HBO, cu aproximativ 30 de milioane de telespectatori în SUA şi o armată de fani la nivel mondial.

Sezonul final va dezvălui familia de războinici care va câştiga controlul asupra Tronului de Fier din cele şapte Regate din Westeros.

Producţia pentru acest ultim sezon a început în octombrie 2017 şi va continua până la jumătatea acestui an.

Creatorii show-ului, David Benioff şi D.B. Weiss, au declarat pentru site-ul Entertainment Weekly, în 2016, că doresc să realizeze un final al serialului cât mai spectaculos posibil.

HBO a anunţat, totodată, că Benioff şi Weiss vor şi regiza sezonul final.

Cel de-al şaptelea sezon al producţiei s-a încheiat în august 2017, înregistrând în SUA, în medie, 30 de milioane de spectatori pe episod, pe platforme media variate. Unele dintre episoadele sezonului al şaptelea au avut o durată de peste o oră.

Încă de la lansare, „Urzeala tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. „Game of Thrones" a primit foarte multe premii de la lansare, inclusiv 38 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award.