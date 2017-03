Geneva 2017: Transmisiune LIVE de la standul companiei Volkswagen

Compania Volkswagen va dezvălui astăzi la Salonul Auto de la Geneva mai multe detalii despre noul Arteon.

Modelul a putut fi văzut ieri seara la VW Media Night, însă o prezentare dedicată acestuia nu a fost ţinută de nimeni.

Cel mai recent am publicat un articol despre VW Arteon în care am descris noutăţile pe care le are modelul, însă la conferinţa de presă am putea afla preţul modelului. Aşa că staţi aproape!

Transmisiunea în direct va începe astăzi, 7 martie 2016, de la ora 11:15.

Urmăreşte conferinţa de presă Volkswagen, exclusiv pe AutoBlog.MD